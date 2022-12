Program Guide 08-18-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:00 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Andrea Raffanini CityMusic Cleveland CityMusic 1

00:32:00 00:26:14 Federico Moreno Tórroba Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

01:01:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

01:38:00 00:38:44 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67 Cavani String Quartet Azica 71216

02:19:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

02:54:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99 Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

03:33:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

04:03:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

04:37:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

05:17:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

05:40:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:49:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings, Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:15:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:25:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

06:30:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

06:40:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:45:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

06:52:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

06:58:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:13:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

07:20:00 00:03:00 Sir Henry Bishop Home, Sweet Home Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

07:25:00 00:02:01 Arthur Farwell From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 James Morrow Univ of Texas Chamber Singers Naxos 559777

07:27:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

07:40:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

07:50:00 00:01:51 Wolfgang Amadeus Mozart Pantomime from 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

07:55:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:57:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

08:07:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

08:15:00 00:08:57 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Semyon Bychkov Czech Philharmonic Decca 4830656

08:25:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

08:30:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

08:40:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

08:48:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16 Empire Brass Telarc 80204

08:55:00 00:05:41 Tan Dun Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

09:21:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

09:30:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

09:35:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

09:46:00 00:06:15 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

09:55:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:08 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:06:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

10:11:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

10:21:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 4795448

10:26:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:31:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

10:38:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:45:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

10:50:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on 'La Folia di Spagna' Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

11:10:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

11:22:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

11:35:00 00:10:10 Federico Moreno Tórroba Andante from Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

11:47:00 00:08:57 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

12:07:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:16:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:25:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

12:30:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

12:40:00 00:19:18 Leroy Anderson Piano Concerto in C BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Jeffrey Biegel, piano Naxos 559313

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:54 Aram Khachaturian Spartacus: Suite No. 1 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8927

13:30:00 00:31:09 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 Robert Schumann Fantasy Pieces: Dream Tangles Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

14:02:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

14:05:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

14:17:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

14:29:00 00:10:26 Franz Schubert Rosamunde: Overture Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:00:00 00:18:25 Charles Gounod Petite Symphonie for Winds in B flat major Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

15:18:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:27:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

15:35:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:39:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:58:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Monteverdi Gets Mugged (and a New Job)

16:06:00 00:03:39 William Bolcom Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041

16:13:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

16:27:00 00:05:57 Tan Dun Crouching Tiger, Hidden Dragon: The Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown Marin Alsop Baltimore Symphony OMAC 12

16:41:00 00:07:36 John Rutter Finale from 'Beatles' Concerto Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

16:52:00 00:02:56 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

16:57:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja Burning River Brass BurnRiver 2013

17:04:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:13:00 00:09:55 Federico Moreno Tórroba Andante from Homage to the Seguidilla Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

17:26:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

17:40:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:45:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:53:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:55:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:10:01 Niels Gade Hamlet Op 37 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

18:21:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

18:27:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

18:33:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

18:54:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:57 Edvard Grieg Lyric Suite Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:23:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:11:00 00:13:48 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 HJ Lim, piano EMI 64952

20:27:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

20:58:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Monteverdi Gets Mugged (and a New Job)

21:03:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D 'Name Day' Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

21:22:00 00:07:57 Federico Moreno Tórroba Finale from Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

21:31:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:38:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

21:52:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

22:29:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

22:51:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:07:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:17:00 00:06:19 Federico Moreno Tórroba Andante from Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

23:23:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:34:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:44:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:57:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132