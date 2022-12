Program Guide 08-16-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:43 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

00:40:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

01:16:00 00:22:49 Federico Moreno Tórroba Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

01:41:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

02:05:00 01:05:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 9661

03:14:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

03:52:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony No. 3 in F sharp minor Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

04:29:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

04:48:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

05:13:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30 Delmé String Quartet Hyperion 66568

05:42:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

05:49:00 00:07:15 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39 Lang Lang, piano Sony 511758

05:57:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:26 Eleanor Farjeon Morning Has Broken La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

06:15:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

06:25:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

06:30:00 00:04:39 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Death of Tybalt Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

06:40:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

06:50:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea' John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:03:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

07:10:00 00:07:27 Federico Moreno Tórroba Finale from Homage to the Seguidilla Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

07:20:00 00:02:42 Wang Luobin Chinese Folk Song 'A La Mu Han' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:25:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

07:30:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:40:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:50:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:55:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:57:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:07:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:15:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:25:00 00:02:51 Anonymous When the Saints Go Marching In Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:30:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:33:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

08:40:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

08:50:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:55:00 00:05:18 Bill Evans Turn Out the Stars Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

09:21:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major Paul Crossley, piano CBS 44921

09:35:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

09:45:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

09:56:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:13 Bill Evans Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

10:05:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

10:09:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Fantasy in G major Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172

10:20:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

10:27:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:32:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:40:00 00:06:19 Federico Moreno Tórroba Andante from Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

10:51:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

11:00:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40 Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

11:18:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

11:22:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

11:31:00 00:09:44 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

12:07:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

12:17:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

12:23:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:28:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

12:41:00 00:18:09 Duke Ellington Three Black Kings JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:25:52 Zoltán Kodály Symphony in C Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

13:29:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Simon Trpceski, piano EMI 272

14:02:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

14:04:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:17:00 00:09:55 Federico Moreno Tórroba Andante from Homage to the Seguidilla Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

14:27:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

15:00:00 00:18:40 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 1 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:18:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

15:21:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

15:27:00 00:04:23 Antonín Dvorák Humoresque No. 3 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

15:32:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:58:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Gershwin and Daugherty Go Latin

16:06:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:12:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

16:26:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

16:33:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:41:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

16:52:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

16:58:00 00:01:51 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:04:00 00:05:02 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

17:25:00 00:07:57 Federico Moreno Tórroba Finale from Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

17:40:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

17:47:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633

17:52:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:56:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

18:26:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:32:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:36:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

18:53:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:28:00 00:26:14 Federico Moreno Tórroba Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

19:57:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Noah Bendix-Balgley, violin

Ludwig van Beethoven: Egmont Overture Op 84

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Op 61

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67

21:40:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Samuel Coleridge-Taylor

Sonata in D minor for Violin & Piano, op 28

Petite Suite de Concert

Sometimes I feel like a motherless child

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:07:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

23:17:00 00:05:41 Franz Schubert Allegretto in C minor Maria João Pires, piano DeutGram 457550

23:23:00 00:09:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

23:34:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:39:00 00:12:30 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:52:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

23:55:00 00:03:57 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Alexander Schimpf, piano Oehms 1820