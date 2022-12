Program Guide 08-07-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

00:39:00 00:16:26 Ernesto Lecuona Valses fantásticos

Kathryn Stott, piano EMI 56803

00:59:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

01:52:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

02:29:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

02:57:00 00:51:37 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

03:52:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

04:30:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

05:01:00 00:19:31 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

05:24:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

05:40:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

05:42:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

05:58:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:15:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:25:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

New London Consort l'Oiseau 4759101

06:30:00 00:04:52 Johann Christian Bach Finale from Sinfonia Concertante in C major

Academy of Ancient Music Simon Standage Rachel Brown, flute; Frank de Bruine, oboe; Simon Standage, violin; David Watkin, cello Chandos 540

06:40:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem

London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

06:42:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:51:00 00:02:44 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

06:54:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

06:55:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

07:10:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:15:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

07:22:00 00:03:01 George Harrison Something

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

07:30:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:31:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

07:40:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:50:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Exsultate Deo

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

07:55:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

07:57:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

08:07:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:15:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

08:25:00 00:04:03 Ola Gjeilo Northern Lights

Voces8 Decca 24646

08:31:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:40:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

08:46:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

08:51:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

08:55:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

09:21:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

09:29:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:38:00 00:03:53 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

09:45:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

09:55:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:00:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:03:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:09:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

10:23:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn'

Les Délices Délices 2013

10:31:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:39:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

10:46:00 00:04:31 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 39

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:52:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

11:14:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:22:00 00:11:35 Maurice Ravel La valse

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

11:36:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

11:46:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:55:00 00:04:02 Alexander Scriabin Etude in B flat minor Op 8

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:17:00 00:07:24 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Yuja Wang, piano SF Sym 60

12:25:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

12:31:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

12:38:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

12:49:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

13:28:00 00:15:18 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

13:44:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:11 Ernesto Lecuona La comparsa

Kathryn Stott, piano EMI 56803

14:03:00 00:02:17 Ernesto Lecuona Vals maravilloso

Kathryn Stott, piano EMI 56803

14:08:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

14:19:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

14:31:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:45:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

14:57:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

15:01:00 00:19:54 Sir Granville Bantock Celtic Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

15:24:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

15:33:00 00:04:04 Franz Liszt Schubert Song 'Litanei'

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

15:41:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

15:49:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola; COMPOSERS DATEBOOK: Hanson and Thomas at Summer Camp

15:59:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

16:07:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria 'My heart ever faithful'

Piers Lane, piano Hyperion 67344

16:12:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

16:28:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:35:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

16:41:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

16:51:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

16:56:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

17:06:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

17:10:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

17:21:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

17:29:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:39:00 00:06:57 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:47:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:50:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

17:53:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

18:00 DINNER CLASSICS

18:10:00 00:21:14 Julián Orbón Tres versiones sinfónicas

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

18:31:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

18:35:00 00:04:33 Marc-André Hamelin Toccata on 'L'homme armé'

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

18:39:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds'

Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

18:57:00 00:01:53 Josef Strauss Jockey Polka Op 278

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

19:26:00 00:30:22 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 3 in G minor Op 58

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:17:00 00:11:35 Maurice Ravel La valse

Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

20:31:00 00:24:34 Claude Debussy La mer

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

20:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Hanson and Thomas at Summer Camp

21:03:00 00:23:15 William Sterndale Bennett Piano Sonata in A flat major Op 46

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

21:28:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

21:41:00 00:04:49 Ernesto Lecuona San Francisco el Grande

Kathryn Stott, piano EMI 56803

21:48:00 00:02:25 Ernesto Lecuona Preludio en la noche

Kathryn Stott, piano EMI 56803

21:52:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

22:30:00 00:19:51 Franz Schubert Allegro from String Quintet in C major

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

22:52:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

23:06:00 00:09:56 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

23:18:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden'

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:21:00 00:04:55 Traditional Wayfaring Stranger

Sharon Isbin, guitar; Joan Baez, vocals Sony 745456

23:26:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:36:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:47:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:56:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna

Kathryn Stott, piano EMI 56803

23:56:00 00:03:36 Gaetano Donizetti Andante sostenuto in F minor

Heinz Holliger, oboe; Ursula Holliger, harp Philips 426288