Program Guide 07-24-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:29 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

00:29:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

01:08:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

01:35:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

01:58:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

02:35:00 00:37:28 Ernest Bloch Violin Concerto

Royal Philharmonic José Serebrier Michael Guttman, violin ASV 785

03:16:00 01:06:32 Dmitri Shostakovich Symphony No. 8 in C minor Op 65

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

04:25:00 00:26:44 Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B flat Op 34

Auer Quartet Kálmán Berkes, clarinet Naxos 553122

04:54:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

05:20:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

05:40:00 00:07:04 Anatoly Liadov Kikimora Op 63

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

05:54:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

06:07:00 00:06:50 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 1

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

06:17:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

06:40:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Decca 433861

06:53:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

06:57:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:04:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:12:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

07:25:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

07:40:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

07:50:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

07:55:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

08:07:00 00:05:54 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 5

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

08:16:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

08:27:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King'

Olli Mustonen, piano Decca 436834

08:40:00 00:08:56 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 90

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

08:52:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

08:57:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

09:06:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue

Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 4776352

09:27:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:35:00 00:06:01 Ernest Bloch Baal Shem: Nigun

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

09:44:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

09:53:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

09:55:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

10:04:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:08:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

10:20:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:26:00 00:04:15 Antonín Dvorák Humoresque No. 6 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:31:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

10:40:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

10:45:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

10:52:00 00:23:24 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 6 in C major

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

11:18:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

11:23:00 00:09:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 12 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:34:00 00:06:20 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

11:42:00 00:12:57 Ernest Bloch Poems of the Sea

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

11:56:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

12:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:07:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

12:30:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

12:37:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:43:00 00:18:00 Ludwig van Beethoven Twelve German Dances

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:33:28 Eduard Tubin Symphony No. 3

Neeme Järvi Swedish Radio Symphony Bis 342

13:36:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

13:51:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

14:04:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna

Kathryn Stott, piano EMI 56803

14:07:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:23:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from 'Rustic Wedding'

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:36:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt'

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

14:49:00 00:10:18 Antonín Dvorák Finale from Violin Concerto Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

15:00:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

15:02:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings

Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

15:13:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:20:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

15:25:00 00:04:15 Ernest Bloch Poems of the Sea: At Sea

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

15:26:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

15:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:38:00 00:06:50 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 1

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

15:47:00 00:08:13 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

15:58:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:04:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

16:10:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

16:26:00 00:02:59 Michael Nyman The Piano: Big My Secret

Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:29:00 00:02:06 Michael Nyman The Piano: The Mood that Passes through

Michael Chertock, piano Telarc 80357

16:34:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:40:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

16:50:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

16:54:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:04:00 00:05:05 Leopold Kozeluch Minuet from Piano Concerto No. 6

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

17:12:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

17:25:00 00:08:12 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Wild

Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

17:38:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

17:43:00 00:03:54 Igor Stravinsky Circus Polka

Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:49:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

17:54:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:31 Ernest Bloch Suite symphonique

Sakari Oramo Malmö Symphony Orchestra Bis 639

18:27:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

18:34:00 00:03:29 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:40:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

18:45:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

18:53:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

19:28:00 00:26:46 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 1 in F major

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

19:57:00 00:02:27 Antonín Dvorák Cypress No. 2

Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

20:13:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

20:31:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

20:58:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Arnaud's After-the-Fact Olympic Tune

21:03:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

21:10:00 00:21:28 Ernest Bloch Schelomo

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello MAA 19992

21:32:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

21:41:00 00:10:37 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Karl Böhm Bayreuth Festival Orchestra DeutGram 4793449

21:53:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

22:29:00 00:19:26 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 1 in E flat Op 12

Beaux Arts Trio Philips 446077

22:52:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Melos Quartet DeutGram 4796018

23:09:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:19:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:26:00 00:09:47 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G minor

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

23:38:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:45:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 6612

23:55:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:57:00 00:01:38 Karlheinz Stockhausen Amour: Cheer up!

Suzanne Stephens, clarinet DeutGram 423378