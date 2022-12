Program Guide 07-19-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

00:39:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

00:54:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

01:44:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

02:06:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

02:40:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

03:37:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

04:06:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

04:29:00 00:52:11 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

05:24:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:41:00 00:12:25 Peggy Stuart Coolidge Spirituals in Sunshine and Shadow Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

05:55:00 00:04:33 Avner Dorman Andante from Piano Concerto in A major Metropolis Ensemble Andrew Cyr Eliran Avni, piano Naxos 559620

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:17:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

06:27:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:30:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:40:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

06:52:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:57:00 00:02:34 John Philip Sousa March 'La Flor di Sevilla' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

07:13:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:25:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

07:40:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

07:50:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:57:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

08:07:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:17:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

08:27:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:40:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:53:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

08:56:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

09:06:00 00:16:53 Carl Maria von Weber Bassoon Concerto in F Op 75 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

09:26:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

09:37:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:45:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

09:52:00 00:02:58 José Padilla El relicario Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:58:00 00:01:25 Franz Schubert Der Schmetterling Elly Ameling, soprano; Dalton Baldwin, piano Philips 4788977

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:30 Anonymous Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017

10:05:00 00:03:59 Traditional The Canadian Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

10:11:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

10:25:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:32:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

10:39:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

10:46:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

10:50:00 00:20:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 59 in A major Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

11:15:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4 Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

11:21:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Yundi, piano DeutGram 851

11:29:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:40:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

11:51:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

12:07:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:17:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

12:26:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:31:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

12:40:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro National Philharmonic Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

12:48:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

13:35:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major Amadeus Winds l'Oiseau 425819

13:48:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

14:04:00 00:02:38 Henry Purcell Timon of Athens: Curtain tune Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

14:22:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

14:34:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

14:44:00 00:11:41 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

14:57:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:01:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:20:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

15:33:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

15:40:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

15:47:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The "Leningrad" Symphony on NBC

16:04:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:09:00 00:12:42 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Eugen Jochum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:27:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:34:00 00:05:20 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

16:42:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:53:00 00:02:56 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 14 in E major Op 32 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

16:56:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

17:03:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

17:25:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:28:00 00:07:18 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Yrsa' Op 78 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

17:40:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:47:00 00:02:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:55:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

18:00 BBC NEWS; SYMPHONY AT SIX

18:12:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

18:31:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

18:53:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

19:00 CLEVELAND OVATIONS SPECIAL: The Cooper International Competition, Violin 2017 –Recital Finals live from Warner Concert Hall at Oberlin College with host Robert Conrad and WCLV’s John Simna – The young artists are competing for a first prize of $20,000, second prize of $10,000, and third prize of $5,000. The finalists will be awarded at the conclusion of the Finals performance with The Cleveland Orchestra at Severance Hall on Friday evening, July 21. The top three competitors also will be awarded full four-year scholarships to Oberlin Conservatory, pending admission.

2017 Recital Finalists

Kiarra Saito-Beckman, 18, USA

Fritz Kreisler: Recitativo and Scherzo-Caprice, Op. 6

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A, K. 219 - Movement 2

Johann Sebastian Bach: Sonata No.2 in a for Unaccompanied Violin - Movement 3

Niccolo Paganin: Caprice No. 5

Franz Waxman: Carmen Fantasie

Maya Anjali Buchanan, 17, USA

Erick Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D, Oop. 35 - Movement 1

Johann Sebastian Bach: Sonata No. 3 in C for Unaccompanied Violin - Movement 3

Henryk Wieniawski: Fantasie Brillante on Themes from Gounod's Faust, Op. 30

Qing Yu Chen. 17, USA

Niccolo Paganin: Caprice No. 24

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A, K. 219 - Movement 2

Pablo de Sarasate: Caprice Basque, Op. 24

Johan Dalene, 16, Sweden

Johann Sebastian Bach: Sonata No. 2 in a for Unaccompanied Violin - Movements 3 and 4

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 1 in D, Op. 12 No. 1 - Movement 1

Jean Sibelius: Souvenir, Op. 79 No. 1

Franz Waxman: Carmen Fantasie

Christina Jihee Nam, 14, USA

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F, Op. 24 - Movement 1

Niccolo Paganini: Caprice No. 24

Camille Saint-Saens: Havanaise, Op. 83

Franz Waxman: Carmen Fantasie

Zachary Brandon, 18, USA

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 4 in a, Op. 23 - Movement 1

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A, K. 219 - Movement 2

Niccolo Paganini: Caprice No. 24

Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28

During the jurors' deliberations, we heard selctions from WCLV's Recording of the Week,The Alehouse Session: Bjarte Eike, violin;

Barokksolistene (Rubicon 1017), including:

Traditional: The Travel Set

Traditional: The Virgin Queen Set

Traditional: The Canadian Set

Anonymous: Johnny Faa

23:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music of Scott Joplin played by pianist William Appling