Program Guide 07-10-2017

00:02:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

00:42:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

01:23:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's 'West Side Story'

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

01:44:00 00:26:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

02:14:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

03:19:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

03:49:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

04:23:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

04:55:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

05:23:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

05:44:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

06:07:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from La Traviata

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

06:13:00 00:09:37 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

06:23:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:29:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:38:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

06:50:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:53:00 00:01:12 Sir William Walton What Cheer?

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

06:54:00 00:03:17 John Philip Sousa March 'The White Rose'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

06:58:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

07:03:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

07:10:00 00:07:24 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

07:20:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:25:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:39:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:40:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:52:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

07:57:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

08:07:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:18:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:28:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:32:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:40:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

08:51:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

08:55:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:16:51 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

09:28:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:33:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

09:42:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:51:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

10:02:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un gentilhomme'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

10:05:00 00:02:20 Federico Mompou Canción y Danza No. 1

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:10:00 00:10:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

10:22:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

10:28:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:32:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:39:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:44:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:50:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

11:13:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

11:20:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:32:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

11:42:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

11:47:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

12:06:00 00:07:38 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

12:16:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:26:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet

Tempesta di Mare Chandos 805

12:34:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:42:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

12:50:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:00:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

13:32:00 00:15:39 Morton Gould Interplay

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

13:50:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

13:59:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:02:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:07:00 00:11:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Trevor Pinnock English Concert DeutGram 4795448

14:20:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

14:32:00 00:10:30 Carl Orff Carmina burana: In the Tavern

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

14:45:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

14:56:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita'

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

15:01:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

15:18:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

15:31:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:38:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

15:46:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

15:55:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:45 Nils Frahm Ambre

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

16:06:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo

Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

16:12:00 00:12:25 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 1 in E flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80256

16:28:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the World

London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

16:37:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:41:00 00:10:24 Carl Orff Carmina burana: In Springtime

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Christian Gerhaher, baritone; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

16:52:00 00:02:44 Kurt Weill Knickerbocker Holiday: September Song

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

16:58:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda

Members of Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 13993

17:04:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:13:00 00:09:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

17:26:00 00:09:17 Julius Fucik Winter Storms Waltz Op 184

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

17:40:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

17:46:00 00:03:06 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

17:56:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

18:09:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

18:27:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

18:34:00 00:02:11 Johannes Brahms Lullaby Op 49

Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

18:38:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

18:54:00 00:04:50 Steve Reich Duet

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

19:02:00 00:24:32 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:27:25 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 1 in F sharp minor Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

20:02:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

20:22:00 00:10:43 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

20:35:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:03:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

21:18:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

21:26:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

21:38:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

21:46:00 00:56:18 Carl Orff Carmina burana

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Gundula Janowitz, soprano; Gerhard Stolze, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

22:44:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79

HJ Lim, piano EMI 64952

22:54:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

22:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

22:58:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

23:02:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:08:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

23:18:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

23:27:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:38:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer

Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:44:00 00:04:40 Ernest Bloch From Jewish Life: Prayer

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:49:00 00:04:58 Henryk Wieniawski Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:55:00 00:03:59 Camillo Sivori Berceuse Op 30

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: In trutina

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:56:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050