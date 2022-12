Program Guide 07-03-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

00:32:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

01:16:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

01:54:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:30:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

02:53:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

03:34:00 00:20:32 William Wallace Sir William Wallace

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

03:58:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

04:42:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

05:12:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:32:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza 'Homage to Manuel de Falla"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

05:49:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

05:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

06:13:00 00:10:31 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

06:25:00 00:04:31 Leos Janácek In the Mists: No. 1

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

06:31:00 00:04:42 Ola Gjeilo Sanctus: London

Nigel Short Tenebrae Decca 24646

06:41:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto

London Symphony Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

06:48:00 00:04:23 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:57:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:03:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

07:10:00 00:11:19 Franz Schubert Allegro from 'Arpeggione' Sonata

Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

07:22:00 00:01:05 George M Cohan Over There

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:30:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

07:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:51:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

07:58:00 00:01:11 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

08:07:00 00:05:51 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

08:15:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:24:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:27:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

08:33:00 00:02:16 Miklós Rózsa King of Kings: Resurrection & Finale

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

08:40:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:43:00 00:09:13 Karl Ditters von Dittersdorf Divertimento for String Trio in D major

Vienna String Trio Calig 50876

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:01:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

09:07:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

09:27:00 00:06:45 Louis Moreau Gottschalk Caprice Americain 'Columbia' Op 34

Leonard Pennario, piano EMI 64668

09:37:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

09:44:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

09:55:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:04:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

10:10:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

10:24:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:30:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:36:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:44:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

10:51:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

11:14:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

11:23:00 00:06:42 Louis Moreau Gottschalk Souvenir de Porto Rico Op 31

Cecile Licad, piano Naxos 559145

11:32:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:43:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:55:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

12:06:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

12:20:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

12:31:00 00:02:41 Louis Moreau Gottschalk Le bananier Op 5

Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:37:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

12:43:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

12:56:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

13:35:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

13:50:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:04 Louis Moreau Gottschalk Souvenirs d'Andalousie Op 22

Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:04:00 00:02:41 Louis Moreau Gottschalk Le bananier Op 5

Cecile Licad, piano Naxos 559145

14:09:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:22:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:33:00 00:11:19 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

14:45:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

14:55:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

15:02:00 00:16:28 Leos Janácek The Cunning Little Vixen: Suite

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

15:20:00 00:09:33 Alexander Glazunov Finale from Symphony No. 1 Op 5

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

15:31:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:39:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

15:46:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: "Citizen Kane" Scores Big

15:58:00 00:04:17 John Cacavas Star Spangled Spectacular

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

16:06:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

16:11:00 00:12:15 Alan Hovhaness Finale from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

16:27:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope of Mathematics

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:38 Stephen Paulus Allegro from Symphony for Strings

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra New World 363

16:41:00 00:07:25 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:52:00 00:03:02 Paul Anka The Longest Day: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:56:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

17:04:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

17:13:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

17:26:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony EMI 54285

17:40:00 00:04:52 Bill Evans Since We Met

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

17:47:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

17:51:00 00:03:49 Louis Moreau Gottschalk Tremolo Op 58

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:55:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

18:30:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

18:37:00 00:03:39 John Williams NBC 'Mission' Theme

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

18:42:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:55:00 00:03:59 John Williams JFK: Prologue

Symphony Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 51333

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:58 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:29:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

20:19:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

20:35:00 00:22:59 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

20:57:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay'

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: "Citizen Kane" Scores Big

21:03:00 00:17:31 William Wallace Villon

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

21:22:00 00:01:59 Charles Tomlinson Griffes The Night Winds Op 5

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:26:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

21:44:00 00:05:21 Frederic Hand Rose Liz

Chamber Ensemble Frederic Hand, guitar RCA 7126

21:51:00 00:36:28 David Amram This Land: Symphonic Variations on a Song by Woody Guthrie

David Amram Colorado Symphony Newport 85692

22:29:00 00:18:37 John Williams The Reivers

Boston Pops Orchestra John Williams Burgess Meredith, narrator Sony 64147

22:50:00 00:08:49 Gerard Schwarz Above and Beyond

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

23:06:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:18:00 00:07:01 Leos Janácek Idyll for Strings: Adagio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

23:25:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:39:00 00:05:18 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:44:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:56:00 00:03:09 Manuel Ponce Por ti mi corazon

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:56:00 00:03:17 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171