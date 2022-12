Program Guide 06-28-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

00:37:00 00:20:11 Antonín Kraft Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

01:01:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

01:38:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

02:25:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

03:05:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

03:59:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

04:13:00 00:20:06 Richard Wagner Wesendonck Lieder Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

04:38:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

05:01:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

05:42:00 00:11:06 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Shai Wosner, piano Onyx 4172

05:54:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

06:15:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

06:20:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

06:26:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

06:30:00 00:04:26 Massive Attack Teardrop Voces8 Decca 22601

06:40:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

06:51:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

06:58:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

07:15:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

07:26:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:30:00 00:06:16 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172

07:40:00 00:03:56 Anonymous Spiritual 'My soul's been anchored in Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2396

07:47:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:50:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

07:57:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe on Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:07:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

08:15:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

08:26:00 00:02:40 George Gershwin Oh, Kay!: Clap Yo' Hands Alan Feinberg, piano Argo 436121

08:33:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:45:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

08:56:00 00:02:27 George Gershwin Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172

09:00:00 00:05:46 Richard Rodgers Babes in Arms: My Funny Valentine Chamber Ensemble Kristin Chenoweth, vocal; Joshua Bell, violin Sony 52716

09:09:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

09:31:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:35:00 00:04:43 Claude Bolling Hispanic Dance Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

09:46:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

09:57:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

10:03:00 00:03:14 King Henry VIII Green grow'th the Holly Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

10:09:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

10:21:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:29:00 00:03:41 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Shai Wosner, piano Onyx 4172

10:35:00 00:06:59 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Shai Wosner, piano Onyx 4172

10:45:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:51:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

11:14:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:21:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:35:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:43:00 00:10:40 Joseph Joachim Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

11:55:00 00:01:24 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

12:07:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:17:00 00:10:19 Luigi Boccherini Quintettino in C major Op 30 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:28:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

12:32:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

12:39:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

12:48:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

13:35:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

13:55:00 00:06:02 Steve Haun Gateway to Grandeur Steve Haun Colorado Symphony SNH Prod. 3001

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

14:05:00 00:03:49 Stephen Foster Nelly Was a Lady Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

14:10:00 00:12:00 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 32 in G minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:25:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

14:36:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

14:56:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

15:00:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

15:20:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

15:32:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

15:39:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

03:49:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

15:58:00 00:05:46 Frédéric Chopin Impromptu No. 2 in F sharp major Op 36 Shai Wosner, piano Onyx 4172

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Antoine Forqueray

16:08:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

16:12:00 00:14:24 Joseph Joachim Hamlet Overture Op 4 Leon Botstein London Philharmonic IMP 27

16:30:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

16:41:00 00:07:14 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor Shai Wosner, piano Onyx 4172

16:52:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:57:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:04:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

17:13:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

17:26:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

17:40:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:46:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

17:53:00 00:02:32 Charles Ives Memories Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

17:56:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:21:43 Richard Rodgers Victory at Sea: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

18:32:00 00:04:01 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

18:38:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

18:43:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

18:53:00 00:04:54 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 6350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:12:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland recorded Friday, June 23 in Mixon Hall, CIM

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia

Johann Sebastian Bach: Orchestra Suite No. 2

György Kurtág: Selections from ‘Játékok’

Sofia Gubaidulina: Reflections on the theme “B-A-C-H” for String Quartet

Johann Sebastian Bach (arr Kurtág): Sonatina from ‘Actus Tragicus’ (Cantata No. 106)

Peter Tchaikovsky: Piano Trio in d Op 49

Artists: Julie Albers, cello; Diana Cohen, violin; Frank Cohen, clarinet; Zoltán Fejérvári, piano; Oliver Herbert, cello; Alexi Kenney, violin; Yura Lee, viola; Demarre McGill, flute; Roman Rabinovich, piano; Itamar Zorman, violin

-and-

Recorded Thursday, June 22, 7:30pm, Mixon Hall, Cleveland Institute of Music

JOHANNES BRAHMS Clarinet Trio, Op. 114

Artists: Julie Albers, cello; Franklin Cohen, clarinet; Orion Weiss, piano

21:54:00 00:05:13 Peter Tchaikovsky Méditation in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer George Walker

Concerto for Violin and Orchestra

Sinfonia No. 2 for Orchestra

Folksongs for Orchestra

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

23:06:00 00:05:30 Traditional Red River Valley Dale Warland Dale Warland Singers; Kathryn Greenbank, oboe; Kathy Kienzle, harp AmerChorCl 122

23:11:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

23:16:00 00:04:28 Astor Piazzolla Introducción al angel Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

23:21:00 00:02:47 Richard Wagner Wesendonck Lieder: Der Engel Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano DeutGram 4778773

23:24:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

23:30:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:37:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:45:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:53:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Aralee Dorough, flute; Scott Holshouser, piano Dorough 2016

23:56:00 00:03:03 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Asturiana Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576