Program Guide 06-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat Op 100 (1944)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F Op 103 'Egyptian' (1899)

Jack Gallagher: Sinfonietta for String Orchestra (2007)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 in C Op 53 'Waldstein' (1804)

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)

Anton Bruckner: Mass No. 2 in e (1866)

Johannes Brahms: String Quartet No. 3 in B-Flat Op 67 (1876)

George Frederick Bristow: Symphony No. 2 in d Op 24 'Jullien' (1853)

John Alden Carpenter: Adventures in a Perambulator (1915)

Ludwig van Beethoven: Fantasy in G Op 77 (1809)

Francesco Bonporti: Violin Concerto in F Op 11/5 (1727)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 in A-Flat Op 45/3 (1878)

Johannes Brahms (arr Stephan Koncz): Hungarian Dance No. 1 in g (1869)

Johannes Brahms: Variations on a Theme by Paganini Op 35 (1863)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 (1934)

Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 (1821)

Luigi Boccherini: String Quartet in C Op 2/6 (1761)

Carl Maria von Weber: Peter Schmoll: Overture Op 8 (1802)

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B-Flat D 797 /5 (1823)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 in b Op 7 "La Campanella" (1826)

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' (1848)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Impromptu No. 2 in F-Sharp Op 36 (1839)

Antonín Dvorák: Impromptu in d (1883)

Johann Nepomuk Hummel: Theme and Variations in f Op 102 (1824)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Jack Gallagher: Diversions Overture (1986)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Music (1874)

Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude (1902)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: George Templeton Strong, Jr.

Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern (1882)

Jules Massenet: Le Cid Ballet Suite: Aragonaise (1885)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture (1855)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713)

Antonio Vivaldi (arr Jeannette Sorrell): Trio Sonata in d Op 1/12 'Variations on 'La Folia'' (1705)

George Walker: Lyric for Strings (1946)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885)

Traditional (arr Salut Salon): Les deux guitars

Billy May (arr Salut Salon): Green Hornet: Theme (1966)

Franz Schubert: Impromptu No. 7 in B-Flat D 935 /3 (1828)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 43 in E-Flat 'Mercury' (1771)

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for Flute & Harp in C K 299 (1778)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 (1882)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g Op 26 (1868)

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: George Templeton Strong, Jr.

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935 /2 (1828)

Franz Joseph Haydn: Te Deum No. 2 in C (1799)

Sérgio Assad: Sephardic Passage from 'Interchange' (2008)

Johannes Brahms: String Sextet No. 1 in B-Flat Op 18 (1860)

Manuel de Falla: Nights In the Gardens of Spain (1915)

Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Intermezzo (1891)

23:00 QUIET HOUR

Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings (2007)

John Rutter: Suite Antique: Prelude (1979)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Aria (1923)

John Field: Nocturne No. 8 in E-Flat (1816)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784)

Horatio Parker: Reverie from "Six Lyrics" Op 25 (1891)

George Walker: Lyric for Strings (1946)