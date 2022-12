Program Guide 06-26-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

00:36:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

01:14:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

01:51:00 01:15:33 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

03:10:00 00:29:37 Franz Schubert Piano Sonata No. 19 in C minor

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:43:00 00:21:38 William Byrd Mass for Four Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

04:07:00 00:19:09 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:29:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

05:02:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:23:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

05:44:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

05:50:00 00:06:44 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 3 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

05:57:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:18:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

06:28:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

06:32:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

06:40:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:51:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'King Cotton'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:02:00 00:06:15 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:10:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

07:15:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:20:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:28:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

07:30:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:40:00 00:06:59 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Shai Wosner, piano Onyx 4172

07:48:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

07:54:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

07:58:00 00:01:15 Leonard Bernstein Anniversary for Stephen Sondheim

Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

08:07:00 00:06:51 Victor Herbert Festival March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

08:15:00 00:09:31 Franz Lachner Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

08:30:00 00:03:51 Arvo Pärt Agnus Dei from 'Berlin Mass'

Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Bill Douglas, bassoon RCA 68416

08:33:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine 'The Honeysuckle'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:40:00 00:05:57 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 2 Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

08:47:00 00:06:12 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

08:55:00 00:06:01 Jerome Moross Rachel, Rachel: Americana Miniature

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

09:05:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

09:22:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

09:28:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:35:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

09:45:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

09:51:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

09:59:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

10:08:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

10:20:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:25:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:31:00 00:04:28 John Williams Air and Simple Gifts

Yo-Yo Ma, cello; Itzhak Perlman, violin; Gabriela Montero, piano; Anthony McGill, clarinet Sony 752307

10:38:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

10:49:00 00:02:00 Traditional Scotland the Brave

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420946

10:52:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:16:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

11:23:00 00:09:20 George Frideric Handel Organ Concerto No. 2 in B flat major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

11:35:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & The Young Princess

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

11:47:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

11:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

12:07:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:17:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

12:26:00 00:05:35 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

12:33:00 00:03:41 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29

Shai Wosner, piano Onyx 4172

12:41:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

12:47:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:57:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

13:32:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

13:47:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:03:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

14:07:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

14:22:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

14:32:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

14:48:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

14:58:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:01:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

15:23:00 00:05:19 Tommaso Traetta Armida: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:31:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:38:00 00:04:36 Girolamo Frescobaldi Toccata Camerata Salzburg

Jian Wang, cello DeutGram 474236

15:45:00 00:10:40 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

15:56:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling

Peter Donohoe, piano EMI 54280

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Zwilich's Piano Concerto

15:58:00 00:06:16 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Shai Wosner, piano Onyx 4172

16:08:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante'

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

16:13:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

16:27:00 00:05:40 Hans Zimmer Driving Miss Daisy: Driving

Dirk Brossé Brussels Philharmonic Decca 467749

16:34:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

16:41:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

16:52:00 00:02:54 Giovanni Gabrieli Plaudite, psallite, jubilate Deo

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

17:04:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

17:25:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Fantasy in G major Op 77

Shai Wosner, piano Onyx 4172

17:40:00 00:05:09 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 3 Prelude 'Ase's Death'

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

17:47:00 00:02:52 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: March of the

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

17:52:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:56:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

18:25:00 00:07:14 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Shai Wosner, piano Onyx 4172

18:34:00 00:02:27 George Gershwin Impromptu in Two Keys

Shai Wosner, piano Onyx 4172

18:38:00 00:14:27 Alex North Cleopatra: Caesar and Cleopatra

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

18:56:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

19:25:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

20:15:00 00:15:05 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

20:32:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

20:57:00 00:02:04 Luciano Berio Wasserklavier

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Zwilich's Piano Concerto

21:03:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

21:19:00 00:11:06 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Shai Wosner, piano Onyx 4172

21:31:00 00:07:23 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

21:41:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

21:51:00 00:36:38 Sergei Prokofiev Cinderella: Act 1 Op 87

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

22:29:00 00:21:53 Michael Torke Iphigenia

Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

22:54:00 00:04:12 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

23:05:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Oboe Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

23:15:00 00:04:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 7 in E flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

23:19:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:28:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:36:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:43:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

23:56:00 00:03:25 Vladimir Odoyevsky Lullaby

Lera Auerbach, piano Bis 1502