Program Guide 06-22-2017

WCLV ALL NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

00:41:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

01:16:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

02:08:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

02:30:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

02:59:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

03:42:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47 Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

04:14:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Evgeny Kissin, piano RCA 63884

04:51:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

05:25:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

05:44:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

05:54:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:15:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:25:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6 Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

06:30:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

06:40:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:51:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

06:55:00 00:02:16 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho' Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

06:58:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus' Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:03:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

07:10:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

07:20:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:25:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:27:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

07:40:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:47:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:53:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14 King's Singers Naxos 572987

07:57:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

BBC NEWS

08:07:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

08:15:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

08:25:00 00:06:39 Francis Poulenc Un soir de neige Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

08:30:00 00:06:49 Johannes Brahms Romanze from String Quartet No. 1 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

08:40:00 00:06:09 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

08:47:00 00:03:26 Anatoly Liadov Baba-Yaga Op 56 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

08:55:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:09:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38 Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

09:30:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

09:35:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

09:40:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:54:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:03:00 00:01:15 Getty H. Huffine March "Them Basses" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

10:07:00 00:10:00 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Harm Mundi 907110

10:17:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:24:00 00:05:38 Leos Janácek Jealousy José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

10:32:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:40:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:46:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

10:52:00 00:23:31 Étienne Méhul Symphony No. 3 in C major Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

11:17:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

11:23:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:35:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

11:46:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

11:57:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

BBC NEWS

12:07:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:19:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

12:30:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

12:39:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

12:46:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:54:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

13:33:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

13:47:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:00:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595

14:03:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

14:08:00 00:11:40 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52 Yundi, piano Mercury 4812443

14:23:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

14:37:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:49:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

15:01:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:15:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:24:00 00:05:03 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Marina Lomazov, piano Lomazov 100

15:31:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

15:40:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

15:49:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

15:58:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

16:13:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

16:27:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

16:33:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

16:41:00 00:08:22 Eugène d'Albert The Dead Eyes: Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

16:52:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:56:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

17:04:00 00:05:52 Michael Torke Charcoal David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92203

17:13:00 00:10:59 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

17:27:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:40:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

17:46:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

17:52:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:56:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

BBC NEWS

18:09:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

18:27:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

18:32:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

18:38:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Decca 4785437

18:55:00 00:03:43 George Frideric Handel Andante from Sonata à 5 in B-Flat Academy of Ancient Music Richard Egarr Pavlo Beznosiuk, violin Harm Mundi 907415

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:12:45 Eugène d'Albert Overture to Grillparzer's 'Esther' Op 8 Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

19:17:00 00:37:58 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

20:09:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

20:24:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

21:31:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

21:37:00 00:05:51 Sergei Prokofiev War and Peace: Intermezzo 'May Night' Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

21:45:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

21:49:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

22:33:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

22:52:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:08:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:19:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:25:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:38:00 00:07:05 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Prelude Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:45:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:55:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:56:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C' Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015