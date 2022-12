Program Guide 06-21-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:31:29 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

00:36:00 00:26:30 Lou Harrison Solstice: Suite Dennis Russell Davies Chamber Ensemble MusicMast 60241

01:06:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

01:49:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

02:28:00 00:26:51 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:58:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

03:43:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

04:29:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

04:46:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

05:12:00 00:13:52 Paul Ferguson Solstice Suite Almeda Trio Albany 1386

05:28:00 00:18:08 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

05:52:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

06:15:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:20:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:28:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

06:33:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

06:40:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

06:51:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:54:00 00:01:45 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Air gai 'Les Niais de Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

07:10:00 00:06:52 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2 Beaux Arts Trio Philips 4788977

07:20:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:25:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:30:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:40:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:45:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

07:50:00 00:04:41 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

07:55:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:07:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

08:15:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

08:27:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:31:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

08:40:00 00:12:45 Eugène d'Albert Overture to Grillparzer's 'Esther' Op 8 Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

08:55:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

08:59:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:28:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

09:36:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

09:43:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

09:51:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

10:03:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

10:08:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

10:20:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

10:24:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

10:31:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:39:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

10:45:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:51:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

11:13:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:21:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

11:32:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

11:45:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:54:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

12:06:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:17:00 00:07:54 Eugène d'Albert The Departure: Overture Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

12:28:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

12:31:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

12:36:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:42:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:54:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:15 Kara Karayev Seven Beauties: Suite Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

13:36:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

13:48:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:03:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

14:08:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

14:12:00 00:14:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125 Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

14:27:00 00:08:22 Eugène d'Albert The Dead Eyes: Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

15:00:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:19:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:27:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:33:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

15:41:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

15:47:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:58:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Lalo Schifrin

16:07:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

16:12:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

16:29:00 00:04:05 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:34:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

16:41:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

16:52:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:56:00 00:03:27 William Grant Still Summerland from 'Three Visions' Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

17:04:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

17:12:00 00:10:58 Gotthard Odermatt Summer Op 18 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

17:26:00 00:09:11 Eugène d'Albert The Ruby: Overture Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

17:40:00 00:05:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

17:47:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

17:52:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:56:00 00:03:17 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Bei männern, welche Berlin Philharmonic Karl Böhm Evelyn Lear, soprano; Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

18:09:00 00:13:08 Max Richter Vivaldi's Summer Concerto Recomposed Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:24:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

18:34:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

18:38:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

18:54:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

19:27:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

19:56:00 00:02:58 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland (recorded Saturday, June 17, 7:30pm, Harkness Chapel) – Artists: Diana Cohen, violin; Franklin Cohen, clarinet; Xavier Foley, bass; Oliver Herbert, cello; Yura Lee, viola; Roman Rabinovich, piano; Brook Speltz, cello; Jonathan Vinocour, viola; Andrius Žlabys, piano

Gustav Mahler (arr Alfred Schnittke): Piano Quartet in A Minor

Gabriel Fauré: Piano Trio Op 120

Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 ‘Trout’

21:40:00 00:18:04 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds Wind Ensemble Pascal Rogé, piano; Patrick Gallois, flute; Maurice Bourgue, oboe Decca 421581

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by pianist André Watts

Chopin: Sonata in B-flat minor

Chopin: Etude in F minor

Chopin: Etude in C-sharp minor

Chopin: Etude in A-flat major

Chopin: Etude in C minor

Chopin: Ballade No. 1 in B minor

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:07:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day Almeda Trio Albany 1386

23:15:00 00:07:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:22:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:35:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

23:40:00 00:05:31 Gerald Finzi Fear No More the Heat of the Sun Op 18 Aurora Orchestra Nicholas Collon Amy Dickson, saxophone Decca 4825281

23:46:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:55:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962