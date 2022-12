Program Guide 06-20-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

00:27:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's 'Tristan und Isolde'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

01:06:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1

Richard Bonynge London Symphony Decca 4785437

01:40:00 00:24:10 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 2

London Symphony Richard Bonynge John Georgiadis, violin Decca 4785437

02:00:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11

London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

02:47:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

03:21:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

03:48:00 01:03:00 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430099

04:54:00 00:18:03 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra

London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

05:16:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80192

05:35:00 00:06:42 Alexander Glazunov Novelette No. 1 Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

05:53:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83

John O'Conor, piano Telarc 80391

05:59:00 00:01:02 Mary Earl Beautiful Ohio

Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

06:15:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

06:25:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

06:30:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:40:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:43:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:53:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:10:00 00:07:25 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:20:00 00:02:22 Carl Nielsen Jubilation, Shouts of Glee

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:25:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:28:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

07:40:00 00:08:22 Eugène d'Albert The Dead Eyes: Prelude

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

07:47:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

07:55:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

08:07:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

08:15:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

08:26:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

08:31:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

08:40:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

08:46:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

08:50:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

08:55:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

09:05:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:22:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

09:28:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:40:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:45:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

09:56:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:04:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

10:11:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:19:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:22:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

10:29:00 00:04:15 Eugène d'Albert Cinderella: Ball at the King's Palace

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:37:00 00:07:54 Eugène d'Albert The Departure: Overture

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

10:47:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

10:52:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite

Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

11:14:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

11:21:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

11:31:00 00:04:56 Howard Hanson Serenade for Flute, Harp & Strings Op 35

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute; Alice Chalifoux, harp Epic 1116

11:38:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

11:45:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:53:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:06:00 00:09:11 Eugène d'Albert The Ruby: Overture

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

12:17:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:26:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:32:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:39:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:46:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:57:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:49 Juan Arriaga Symphony in D major

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

13:31:00 00:13:30 Carlos Baguer Symphony No. 16 in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

13:46:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

14:03:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

14:09:00 00:12:28 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 18 for Piano & Violin in G major

George Szell, piano; Rafael Druian, violin Sony 86793

14:25:00 00:09:11 Eugène d'Albert The Ruby: Overture

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

14:36:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

14:47:00 00:09:20 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

14:57:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

15:01:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

15:19:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

15:31:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

15:39:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains'

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

15:46:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

15:56:00 00:01:35 Jerry Gray PEnnsylvania 6-5000

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

16:07:00 00:03:25 Juan Marcolini La dicha en la desgracia: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:13:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

16:26:00 00:04:11 Giacomo Puccini La bohème: O soave fanciulla

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Kristine Opolais, soprano Sony 509249

16:30:00 00:03:00 Giacomo Puccini La bohème: Mimi's Farewell 'Donde lieta

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Angela Gheorghiu, soprano Decca 466070

16:36:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:41:00 00:06:58 Joseph Martin Kraus Olympie: Overture

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

16:52:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:04:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

17:13:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

17:26:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

17:40:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

17:48:00 00:01:45 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Addio fiorito asil

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Massimo Simeoli, bass Sony 509249

17:52:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

17:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

18:26:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

18:33:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:38:00 00:14:49 Josef Suk Fantastic Scherzo Op 25

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572323

18:55:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38

Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

19:20:00 00:35:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

20:16:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:40:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

20:58:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:03:00 00:24:30 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

New York Philharmonic Bruno Walter Nathan Milstein, violin Sony 64459

21:30:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

21:43:00 00:02:28 Johannes Brahms Waldesnacht Op 62

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80326

21:48:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4795448

21:53:00 00:36:26 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Act 1 'The Spell'

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

22:32:00 00:17:36 Joseph Martin Kraus Viola Concerto in C major

Tapiola Sinfonietta David Aaron Carpenter David Aaron Carpenter, viola Ondine 1193

22:53:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:20:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:26:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Distant Sarabande

Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

23:31:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:40:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:46:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:56:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:57:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139