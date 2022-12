Program Guide 06-15-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:24:56 Robert Russell Bennett A Symphonic Picture of Gershwin's Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62402

00:29:00 00:19:34 Franz Danzi Wind Quintet in F major Op 68 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

00:51:00 00:39:19 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

01:33:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

02:12:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

02:45:00 00:38:19 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Jasper Quartet Sono Lumin 92152

03:26:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

04:07:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's 'Carmen' José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

04:42:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

05:19:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

05:41:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

05:53:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:15:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:25:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:30:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:40:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

06:51:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

06:54:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone King's Singers EMI 63052

06:55:00 00:02:17 John Philip Sousa March 'Ancient and Honorable Artillery Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:10:00 00:09:19 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

07:24:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

07:25:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 'Homage to Paul Crossley, piano CBS 44921

07:30:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:40:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat major Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

07:50:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:55:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

BBC NEWS

08:07:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:10:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

08:15:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

08:20:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Liebesbotschaft' Kotaro Fukuma, piano EDP 2

08:25:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

08:30:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

08:40:00 00:05:25 Johann Ernst Altenburg Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C major Richard Kapp David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani ESS.A.Y 1035

08:46:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

08:53:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:14:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

09:28:00 00:10:01 Maurice Jarre A Passage to India: Suite Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 10131

09:40:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

09:55:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204

10:03:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass 'Magnificat' Empire Brass Telarc 80204

10:07:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

10:14:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

10:29:00 00:03:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Erotik Op 43 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:36:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

10:45:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

10:51:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

11:12:00 00:04:12 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

11:19:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

11:31:00 00:10:02 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:43:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

11:53:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

BBC NEWS

12:06:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:17:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:26:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:32:00 00:04:06 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' Kotaro Fukuma, piano EDP 2

12:40:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

12:48:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:54:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

13:33:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

13:46:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:00:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:03:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:07:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56 Quintett.Wien Nimbus 5479

14:24:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

14:33:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

14:44:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

14:56:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:02:00 00:14:56 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 4 in E flat major English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Richard Berry, horn Avie 35

15:19:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

15:30:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:38:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

15:44:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

15:58:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:49 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Watchman's Song Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

16:13:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

16:27:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

16:36:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

16:41:00 00:08:19 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:52:00 00:03:20 Heino Kaski Night by the Sea Op 34 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:58:00 00:01:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

17:04:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

17:17:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

17:26:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:40:00 00:04:57 Frédéric Chopin Nocturne No. 6 in G minor Op 15 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:47:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

17:52:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56 Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

17:56:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:58 Franz Danzi Concertino for Clarinet & Bassoon in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

18:27:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

18:39:00 00:01:44 Salvatore Sciarrino Anamorfosi Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:43:00 00:09:09 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:53:00 00:05:49 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:25:00 00:29:10 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony Oivin Fjeldstad Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

19:57:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

20:21:00 00:14:38 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

20:37:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

20:57:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:11:04 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2

21:16:00 00:04:15 Ola Gjeilo Phoenix Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

21:22:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

21:48:00 00:02:25 Ernesto Lecuona Preludio en la noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

21:52:00 00:30:50 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 10 in E flat major Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

22:24:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

22:49:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

23:08:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:22:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:29:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:39:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:43:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:56:00 00:03:59 Stephen Goss Jasmine Flower from 'The Chinese Garden' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

23:57:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316