Program Guide 06-12-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

00:20:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

00:27:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

00:38:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:29:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

02:15:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

03:06:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

03:38:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

04:19:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment

City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

05:01:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:21:00 00:14:49 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 5 in G major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:38:00 00:07:22 Gabriel Fauré Nocturne No. 1 in E flat minor Op 33

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

05:50:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

05:57:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

New London Consort l'Oiseau 4759101

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

06:15:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

06:25:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

06:30:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:31:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:40:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

06:50:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:54:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:03:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

07:10:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:20:00 00:04:34 Chick Corea Spain

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:30:00 00:04:16 Robert Schumann Bunte Blätter: Novelette & Präludium Op 99

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:40:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

07:50:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:55:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay'

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

07:57:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique'

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

08:07:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

08:15:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:20:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

08:30:00 00:02:39 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

08:33:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

08:40:00 00:09:35 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

08:50:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:55:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:18:31 Jean Sibelius En saga Op 9

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

09:31:00 00:07:11 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:45:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

09:57:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694

10:05:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

10:10:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

10:23:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

10:30:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

10:36:00 00:04:06 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

10:43:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

10:52:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

11:12:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

11:17:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:28:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

11:30:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:39:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major

Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

11:52:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

12:06:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

12:17:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:25:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:32:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

12:38:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

12:43:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

12:57:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:31:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

13:41:00 00:16:55 Camille Saint-Saëns La Jeunesse d'Hercule Op 50

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:48 Johannes Brahms Two Waltzes in A major

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

14:04:00 00:03:32 George Gershwin Two Waltzes in C major

Leonard Pennario, piano EMI 64668

14:10:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord; Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

14:22:00 00:09:09 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

14:36:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

14:49:00 00:09:16 Michel Corrette Concerto comique No. 25 in G minor

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

15:02:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

15:18:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

15:28:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:32:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique'

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

15:38:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

15:45:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

15:53:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms and Liszt

15:58:00 00:05:19 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

16:07:00 00:05:11 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

16:15:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

16:29:00 00:09:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

16:41:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

16:52:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Liebesbotschaft'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:56:00 00:03:15 Traditional Shaker Song 'Peace'

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:04:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

17:13:00 00:10:29 Norman Dello Joio Scenes from the Louvre

Andrew Yozviak West Chester Univ. Winds MSR 1388

17:26:00 00:08:57 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:40:00 00:04:28 Edvard Grieg Two Melodies: The First Meeting Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

17:46:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

17:52:00 00:01:44 Salvatore Sciarrino Anamorfosi

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

17:57:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop

Vienna Ensemble Sony 47187

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:11:04 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:22:00 00:03:30 Jacob Praetorius Veni in hortum meum

Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

18:27:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

18:33:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

18:53:00 00:05:32 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Garden Scene Op 11

Gil Shaham, violin; André Previn, piano DeutGram 439886

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:27:00 00:28:56 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

20:13:00 00:15:45 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

20:31:00 00:26:51 Frédéric Chopin Les Sylphides

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms and Liszt

21:03:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

21:19:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

21:25:00 00:18:20 Georges Bizet Chants du Rhin

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

21:46:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

21:51:00 00:33:28 Eduard Tubin Symphony No. 3

Neeme Järvi Swedish Radio Symphony Bis 342

22:26:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

22:37:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:11:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:23:00 00:10:12 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

23:33:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

23:41:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:47:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude

Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:57:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus

Jameson Marvin Quire Cleveland WCLV 2013

23:57:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584