Program Guide 06-08-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:21:30 Ludwig van Beethoven Trio for Piano, Clarinet & Cello in B flat major Op 11 Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

00:26:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

01:01:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

01:33:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

02:32:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

02:54:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

03:26:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

04:30:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

04:49:00 00:26:26 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

05:19:00 00:15:35 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

05:37:00 00:11:00 Leopold Mozart Concerto for 2 Horns in E flat major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn Philips 416815

05:56:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

06:15:00 00:08:22 Tomaso Albinoni Sinfonia for 2 Oboes in G major London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

06:25:00 00:07:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

06:30:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

06:40:00 00:09:38 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

06:52:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

06:55:00 00:02:28 Karl King Royal Scotch Highlanders March Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:10:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:20:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

07:25:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:30:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set Chamber Ensemble Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

07:33:00 00:04:19 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

07:40:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

07:48:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

07:51:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:55:00 00:02:15 John Dowland Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650

BBC NEWS

08:07:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

08:15:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

08:27:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:40:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

08:48:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

08:55:00 00:04:37 Alexandre Desplat Un héros très discret: Theme Traffic Quintet Mercury 481217

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:30:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

09:38:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8 Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:55:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

10:02:00 00:02:15 Johann Sebastian Bach Duet No. 3 in G major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

10:06:00 00:08:35 Robert Schumann Overture to Schiller's 'The Bride of Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

10:17:00 00:08:54 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

10:31:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:38:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6 Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

10:46:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

10:50:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827

11:12:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94 Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

11:18:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

11:28:00 00:08:58 Frédéric Chopin Polonaise brillante in C major Op 3 Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

11:39:00 00:10:23 Carl Friedrich Abel Symphony in G Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

11:52:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

BBC NEWS

12:06:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:19:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

12:29:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

12:33:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

12:39:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

12:45:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:58:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

13:32:00 00:19:01 Franz Schubert Fantasy in F minor Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

13:52:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

14:00:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

14:02:00 00:03:24 Robert Schumann March in G minor Op 76 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

14:08:00 00:11:48 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 1 Lorin Maazel Vienna Philharmonic RCA 68600

14:21:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

14:29:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

14:47:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

15:01:00 00:13:09 Robert Schumann Fantasie in C major Op 131 New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

15:17:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:29:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

15:37:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34 Emanuel Ax, piano Sony 60771

15:45:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Richard Bonynge London Symphony Decca 433861

15:56:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

15:58:00 00:04:48 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:01:42 Robert Schumann Scenes from Childhood: Of Foreign Lands Op 15 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

16:12:00 00:14:20 Carl Orff Carmina burana: On the Green Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

16:30:00 00:06:16 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

16:39:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor Paul Crossley, piano CBS 44921

16:41:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9 American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

16:52:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

16:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

17:04:00 00:05:02 Giacomo Puccini La bohème: Che gelida manina Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

17:13:00 00:11:28 Robert Schumann Allegro from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

17:40:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

17:48:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25 Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

17:52:00 00:02:53 Arcade Fire Empty Room Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

17:58:00 00:01:51 George Frideric Handel Acis and Galatea: Happy We! Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 3 in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:29:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:35:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:40:00 00:12:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:54:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:13:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

19:57:00 00:02:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:12:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

20:17:00 00:08:35 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Vienna Philharmonic James Levine Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

20:28:00 00:30:57 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:56:00 00:02:45 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

21:21:00 00:12:27 Robert Schumann Introduction & Concert Allegro in D minor Op 134 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

21:35:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

21:44:00 00:03:59 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Night Op 12 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:49:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

22:22:00 00:21:42 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 2 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

22:27:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

22:47:00 00:11:54 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D minor Op 9 American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

23:10:00 00:08:57 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 4 Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

23:21:00 00:13:00 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Iona Brown, violin; Kenneth Heath, cello; Skaila Kanga, harp Decca 414595

23:36:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

23:43:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:56:00 00:03:14 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 4795448

23:58:00 00:01:36 Joaquin Nin-Culmell Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062