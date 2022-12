Program Guide 06-07-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

00:38:00 00:18:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 3 in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

01:00:00 00:21:36 George Szell Lyric Overture Op 5 Louis Lane CIM Orchestra CIM 2152

01:24:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

02:04:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:55:00 01:15:33 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

04:15:00 00:16:55 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

04:35:00 00:24:09 Ernö Dohnányi Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

05:02:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:28:00 00:15:45 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

05:48:00 00:06:26 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

05:55:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:21 Eric Whitacre Sleep Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

06:15:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

06:25:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

06:30:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

06:40:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

06:47:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

06:51:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March 'Royal Welch Fusiliers' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G Roberto Plano, piano Concerto 2069

07:10:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

07:20:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:25:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

07:30:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:40:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:47:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:53:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

07:55:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

08:07:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:18:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

08:26:00 00:03:49 George Gershwin The Man I Love Alan Feinberg, piano Argo 436121

08:30:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

08:31:00 00:03:50 Richard Strauss Andante for Horn & Piano in C major Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

08:45:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:55:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!' Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:17:19 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

09:28:00 00:04:49 Henry Schoenefeld Characteristic Suite: Scherzo Op 15 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

09:35:00 00:05:39 Joseph Achron Hebrew Dance Op 35 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

09:45:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & European Baroque Soloists Denon 9614

09:55:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:03:00 00:03:26 Robert Schumann Abendlied Op 107 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:09:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:21:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:31:00 00:04:23 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 2 Prelude Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:39:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:46:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

10:51:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

11:11:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212 George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

11:22:00 00:08:32 Anton Arensky Fantasia on Russian Folksongs Op 48 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

11:33:00 00:08:34 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

11:44:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:53:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:06:00 00:10:35 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:19:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:27:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:31:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

12:38:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

12:43:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17 Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:55:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico Kathryn Stott, piano EMI 56803

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 214

13:34:00 00:11:33 Richard Wagner A Faust Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

13:47:00 00:12:32 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

14:03:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:08:00 00:13:31 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1 Op 84 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

14:24:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante in E major Op 81 Pacifica Quartet Cedille 82

14:35:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

14:41:00 00:12:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

14:55:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:01:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

15:20:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

15:30:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

15:37:00 00:06:08 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

15:45:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

15:56:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

15:58:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Britten's "Peter Grimes"

16:06:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

16:13:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

16:28:00 00:06:15 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

16:37:00 00:02:04 Vincent Persichetti Divertimento for Band: March Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra EMI 65614

16:41:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2 George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

16:52:00 00:02:25 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

16:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:04:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

17:13:00 00:10:13 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

17:26:00 00:09:04 Carl Nielsen Allegro from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

17:40:00 00:05:08 Anonymous Spiritual 'There is a Balm in Gilead' Anton Armstrong St. Olaf Choir; Marvis Martin, soprano St.Olaf 2159

17:47:00 00:03:13 Anonymous Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

17:52:00 00:02:50 Giacomo Puccini La bohème: O Mimì tu più non torni Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Roberto Alagna, tenor; Simon Keenlyside, baritone Decca 466070

17:57:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

18:25:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

18:32:00 00:04:00 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Simone Dinnerstein, piano Sony 503245

18:38:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:56:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:39 Claude Debussy La mer George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

19:27:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory 2016 Senior Concerto Competition winners in Ricky Ian Gordon's and flowers pick themselves and Shulamit Ran's Violin Concerto. Also Louis-Nicolas Clérembault’s Orphée, “Black Anemones” by Joseph Schwantner, and as an encore, the finale from Béla Bartók’s Concerto for Orchestra.

21:22:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by singer Roland Hayes

Roland Hayes, arr: The Life of Christ

Roland Hayes, arr: The Art of Roland Hayes

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:53 Ron Nelson Sarabande 'For Katharine in April' Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:06:00 00:04:39 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

23:11:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:18:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

23:27:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:34:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

23:41:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:53:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:56:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207