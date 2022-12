Program Guide 05-25-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:41:29 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

00:46:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

01:16:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1 Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

01:55:00 00:54:42 Léo Delibes Coppélia: Act 2 Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

02:52:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

03:27:00 00:27:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18 Miró Quartet Vanguard 1655

03:57:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor Tempesta di Mare Chandos 783

04:25:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

04:55:00 00:22:50 Muzio Clementi Piano Concerto in C major Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos Pietro Spada, piano ASV 802

05:20:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

05:37:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

05:53:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:15:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:25:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:30:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:32:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:40:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

06:51:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

06:55:00 00:02:12 Henry Fillmore March 'Men of Ohio' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

07:10:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

07:15:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:22:00 00:01:46 George Gershwin Porgy and Bess: A Woman is a Sometime New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

07:27:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

07:40:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

07:50:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:52:00 00:02:13 Giovanni Palestrina Adoramus te Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

07:55:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

BBC NEWS

08:07:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22 Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

08:27:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

08:40:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

08:50:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

08:55:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:35:00 00:04:16 Andrew York Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:50:00 00:04:06 Percy Grainger Spoon River Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:55:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:34 Federico Mompou Canción y Danza No. 7 Stephen Hough, piano Hyperion 66963

10:03:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:06:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

10:19:00 00:05:20 Gioacchino Rossini Sinfonia di Bologna in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:26:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

10:32:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart March in D major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 416154

10:39:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

10:44:00 00:03:47 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:51:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

11:12:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:20:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:30:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

11:44:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

11:54:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

BBC NEWS

12:07:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

12:16:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

12:25:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:26:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:37:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:43:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:52:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

13:37:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

13:54:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

14:00:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853

14:03:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna Kathryn Stott, piano EMI 56803

14:07:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758

14:21:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

14:31:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:42:00 00:15:41 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

15:01:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:16:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

15:27:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

15:35:00 00:06:30 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dance Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

15:43:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

15:56:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

15:58:00 00:04:10 Karl Jenkins Nunc dimittis Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:13:00 00:10:26 George Gershwin Cuban Overture Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

16:27:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:36:00 00:01:52 Ernesto Lecuona Yo te qiero siempre Kathryn Stott, piano EMI 56803

16:41:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

16:52:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

16:56:00 00:03:14 Frank H. Losey March 'Gloria' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

17:04:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

17:13:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

17:28:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:40:00 00:04:11 Frederic Hand Prayer Frederic Hand, guitar Willow 1036

17:46:00 00:03:11 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Eaken Piano Trio Naxos 554099

17:52:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

17:56:00 00:03:09 Earl Wild Virtuoso Etude on 'Embraceable You' Jenny Lin, piano Steinway 30011

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:11:26 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

18:22:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

18:28:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

18:32:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

18:53:00 00:05:42 Robert Parsons Ave Maria Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

19:20:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

19:57:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

20:26:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

20:44:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

20:56:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

21:22:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

21:31:00 00:10:18 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Blade City of Prague Philharmonic Paul Englishby Charlie Siem, violin Naxos 572986

21:43:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

21:48:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

22:23:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

22:52:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93 Trio Parnassus MD+G 3307

23:08:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:20:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:29:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:38:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:44:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:55:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075