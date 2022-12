Program Guide 05-23-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

00:19:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

01:01:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:57:00 00:34:18 Edmund Rubbra Symphony No. 2 Op 45

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

02:34:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

03:11:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:52:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor

William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

04:26:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

05:10:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

05:22:00 00:12:57 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

05:38:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:49:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

05:57:00 00:01:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

06:12:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

06:20:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:30:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

06:33:00 00:01:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:40:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

06:47:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:53:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

06:55:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's 'La Boheme'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:02:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:10:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:25:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:30:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

07:40:00 00:05:45 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:47:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

07:52:00 00:02:48 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

Rome Opera Orchestra Francesco Molinari-Pradelli Franco Corelli, tenor; Rome Opera Chorus Warner 86211

07:55:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

08:16:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

New London Consort l'Oiseau 4759101

08:21:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

08:30:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

08:40:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

08:48:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

08:55:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

09:25:00 00:03:34 Cole Porter Night and Day

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

09:44:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

09:51:00 00:06:04 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Beaux Arts Trio Philips 4788977

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:05:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

10:10:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:22:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

10:26:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:32:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet 'Mir ist so wunderbar'

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

10:40:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:50:00 00:22:44 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

11:14:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

11:19:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Members of ArteNova 98495

11:29:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

11:39:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

11:49:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

12:06:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:17:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:30:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:37:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:43:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:50 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 4 in E major Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

13:29:00 00:19:20 Alexander Glazunov Chopiniana Suite Op 46

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

13:49:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

14:06:00 00:01:38 Karlheinz Stockhausen Amour: Cheer up!

Suzanne Stephens, clarinet DeutGram 423378

14:10:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:23:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

14:33:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

14:43:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Chamber Ensemble Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

14:55:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

15:02:00 00:18:22 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 30 in E major Op 109

Igor Levit, piano Sony 370387

15:23:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

15:32:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

15:39:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

15:43:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

15:52:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms the Perfectionist

15:58:00 00:04:33 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

16:06:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere

Roberto Plano, piano Decca 4812479

16:13:00 00:09:59 Johannes Brahms Finale from String Quartet No. 3 Op 67

Chiara String Quartet Azica 71289

16:27:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts

Moscow Symphony William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

16:33:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

16:41:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

16:52:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

16:57:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:04:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:13:00 00:10:55 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto pastoral

Royal Philharmonic Enrique Bátiz Lisa Hansen, flute EMI 67435

17:27:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

17:40:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

17:47:00 00:02:15 Franz Schubert Die Forelle

Barbara Bonney, soprano; Emanuel Ax, piano Sony 61964

17:52:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

17:57:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

18:38:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

18:44:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

18:49:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

18:55:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

19:26:00 00:29:15 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

20:33:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:56:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

20:58:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms the Perfectionist

21:03:00 00:11:26 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

21:16:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture

Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

21:31:00 00:04:36 Frédéric Chopin Nocturne No. 9 in B major Op 32

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:38:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

21:51:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

22:29:00 00:19:17 Jean Françaix Concerto for Harpsichord & Instrumental Ensemble

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

22:51:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

22:58:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:07:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:13:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:21:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:27:00 00:08:26 Andrea Luchesi Andante from Sonata in C [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:38:00 00:07:11 Ignaz Moscheles Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 87

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

23:45:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:55:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

23:56:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350