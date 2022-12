Program Guide 05-11-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

00:28:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

00:44:00 00:27:41 William Grant Still Africa John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559174

01:14:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

02:04:00 01:13:28 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 47654

03:20:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

03:38:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E major Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Supraphon 111964

03:42:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

04:27:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16 Jonathan Biss, piano EMI 65391

05:03:00 00:23:19 Joseph Eybler Symphony No. 1 in C major Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

05:29:00 00:11:02 Charles Wakefield Cadman Dark Dancers of the Mardi Gras Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

05:56:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:12:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:25:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:28:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:30:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:40:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92201

06:51:00 00:03:26 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Angelika Bachmann, musical saw; Anne-Monika von Twardowski, pn Warner 554295

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:10:00 00:06:40 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 1 Op 25 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

07:12:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:20:00 00:01:57 Leonard Bernstein Mass: Allelulia Canadian Brass RCA 68633

07:25:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:31:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

07:40:00 00:09:14 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:51:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:55:00 00:02:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606

BBC NEWS

08:07:00 00:06:36 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

08:15:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5 Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

08:30:00 00:05:09 Stanislaw Moniuszko Verbum nobile: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

08:40:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

08:50:00 00:01:59 Anonymous Xácara from "Flores de Música" Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

08:55:00 00:03:55 Maurice Jarre Witness: Building the Barn Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:17:30 Richard Strauss Don Juan Op 20 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

09:27:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

09:35:00 00:04:14 Domenico Scarlatti Sonata in G major András Schiff, piano Decca 421422

09:42:00 00:01:26 William Grant Still If You Should Go Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:45:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61 Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

09:55:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:43 William Grant Still Summerland from 'Three Visions' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:05:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

10:10:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

10:23:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

10:30:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:37:00 00:05:30 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

10:44:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

10:52:00 00:24:05 William Grant Still Symphony No. 1 "Afro-American" Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

11:17:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

11:23:00 00:08:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

11:33:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901

11:44:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

11:54:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

BBC NEWS

12:07:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

12:18:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:25:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:33:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

12:41:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

12:48:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

12:58:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys Fazil Say, piano Teldec 26202

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109 István Kertész London Symphony Decca 4785437

13:28:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

13:40:00 00:17:50 Zdenek Fibich Zaboj, Slavoj and Ludek Op 37 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

13:59:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Barcarolle in G minor Op 65 Ronald Smith, piano Arabesque 6523

14:02:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

14:08:00 00:13:23 Jan Václav Vorísek Introduction & Rondo Brilliant Op 22 Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Boris Krajný, piano Supraphon 3868

14:24:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

14:45:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

14:57:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

15:01:00 00:16:25 William Grant Still Wood Notes John Jeter Fort Smith Symphony Naxos 559676

15:19:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

15:33:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

15:40:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76 Carmina Quartet Denon 78963

15:49:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:57:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

15:58:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz 'American Eagle' Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:09:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:13:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

16:27:00 00:06:12 Jimmy van Heusen Here's That Rainy Day Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

16:36:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

16:41:00 00:08:29 Stanislaw Moniuszko Halka: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:52:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

16:56:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

17:04:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

17:06:00 00:03:20 Irving Berlin Blue Skies Lara Downes, piano Sono Lumin 92207

17:13:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

17:27:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

17:40:00 00:03:34 William Grant Still Sometimes I Feel Like a Motherless Child New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

17:45:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

17:52:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:56:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17 Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:09:54 Stanislaw Moniuszko The Raftsman: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

18:21:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1 New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

18:30:00 00:01:52 William Grant Still Swanee River Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

18:34:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

18:56:00 00:03:03 William Grant Still Blues from 'Lenox Avenue' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

19:26:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:02:30 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

20:00:00 JUBILATION CHURCH CHOIR FESTIVAL FROM THE CATHEDRAL OF ST. JOHN THE EVANGELIST IN DOWNTOWN CLEVELAND

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

22:08:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

22:19:00 00:29:22 William Grant Still Symphony No. 2 in G minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

22:51:00 00:10:12 William Grant Still The American Scene: The East Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:02:00 00:03:12 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:07:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

23:14:00 00:05:16 Sergei Prokofiev Divertimento: Nocturne Op 43 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 907195

23:19:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:27:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa' Lara Downes, piano Steinway 30016

23:33:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

23:41:00 00:04:11 Antonín Dvorák Lasst mich allein Op 82 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

23:45:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

23:54:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:56:00 00:03:41 Alfredo Catalani La Wally: Act 3 Prelude Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

23:57:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273