Program Guide 05-04-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:28:47 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

00:34:00 00:13:59 Mátyás Seiber Serenade for Winds Chamber Orchestra of Europe Members of ASV 812

00:51:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

01:32:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

02:15:00 00:54:46 George Enescu Symphony No. 3 in C major Op 21 BBC Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Leeds Festival Chorus Chandos 9633

03:12:00 00:37:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

03:52:00 00:34:51 Amy Beach Piano Concerto in C sharp minor Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

04:29:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

04:52:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

05:21:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

05:34:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

05:51:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

06:15:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:21:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:25:00 00:03:41 Franz Schubert Finale from 'Wanderer Fantasy' Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

06:30:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:40:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:51:00 00:03:13 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall" Blossom Festival Band Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:12:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1 Academy Chamber Ensemble Philips 420181

07:17:00 00:07:18 Amy Beach Finale from Piano Concerto Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

07:25:00 00:01:53 Josef Strauss Jockey Polka Op 278 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:30:00 00:04:36 Ola Gjeilo Sacred Heart (Ubi caritas III) Chamber Ensemble Barnaby Smith Voces8 Decca 24646

07:40:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:53:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

07:55:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

BBC NEWS

08:07:00 00:06:51 Béla Bartók Finale from Music for Strings, Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443173

08:18:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

08:30:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94 Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

08:40:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

08:51:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:58:00 00:03:30 Richard Rodgers The Sound of Music: Main title Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

09:27:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:33:00 00:03:34 Alex North Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:38:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

09:44:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572

09:48:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:56:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13 Empire Brass Telarc 80204

10:06:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:13:00 00:10:50 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Ballet of the Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:24:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Simon Trpceski, piano EMI 272

10:28:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

10:32:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

10:39:00 00:04:45 Wilhelm Stenhammar Scherzo from Piano Concerto No. 1 Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

10:46:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:50:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

11:11:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:17:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

11:28:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

11:39:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

11:49:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

11:57:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

BBC NEWS

12:06:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:14:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

12:27:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94 Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

12:31:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:38:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:44:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:53:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

13:28:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

13:46:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:01:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:06:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

14:13:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:27:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:28:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

14:58:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

15:01:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

15:18:00 00:12:25 Louise Farrenc Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

15:33:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

15:40:00 00:04:28 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:47:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

15:58:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:13:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

16:29:00 00:07:21 John Corigliano The Red Violin: Cremona Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 63010

16:37:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

16:41:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on 'Happy Birthday' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

16:52:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:57:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

17:04:00 00:05:38 Amy Beach Scherzo from Piano Concerto Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

17:25:00 00:08:48 Franz Schubert String Quartet No. 12 in C minor Cypress String Quartet Avie 2307

17:40:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:47:00 00:02:58 José Luis Merlin Suite del recuerdo: Chacarera Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

17:52:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty Canadian Brass RCA 68633

17:56:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

BBC NEWS

18:09:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

18:31:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:38:00 00:02:54 Isaías Sávio Batucada Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:43:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade' Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

18:55:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:29:00 00:26:45 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:57:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

20:14:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:31:00 00:25:23 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

20:57:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

21:23:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

21:37:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major Combattimento Consort Olympia 342

21:47:00 00:03:30 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

21:50:00 00:03:24 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu London Symphony Ion Marin Cheryl Studer, soprano DeutGram 435387

21:56:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

22:31:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

22:55:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:08:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:19:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:26:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1 Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:41:00 00:04:08 Edvard Grieg Lyric Suite: Nocturne Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

23:45:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668