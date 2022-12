Program Guide 03-31-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:19:58 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 59 in E flat major András Schiff, piano Teldec 17141

00:25:00 00:33:08 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

01:01:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

01:30:00 00:43:29 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Daniel Majeske, violin Decca 414292

02:16:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

02:56:00 00:41:09 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

03:40:00 00:15:32 Claude Debussy Images, Book 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

03:58:00 00:48:26 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80090

04:49:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

05:13:00 00:23:40 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

05:39:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

05:51:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

06:15:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:21:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:25:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

06:33:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

06:40:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

06:47:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

06:53:00 00:01:17 Johannes Brahms Waltz No. 2 in E Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:10:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:20:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:25:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

07:30:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

07:40:00 00:04:18 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

07:45:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:50:00 00:02:21 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro maestoso Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

07:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

08:18:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

08:20:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

08:40:00 00:11:35 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

08:55:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

09:35:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

09:45:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

09:54:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:11 Claude Debussy Images, Book 1: Mouvement Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:03:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

10:08:00 00:11:06 Alessandro Marcello Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

10:20:00 00:06:07 Domenico Scarlatti Sonata in F sharp major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:29:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

10:37:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:45:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:50:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

11:11:00 00:05:43 Isaac Albéniz Suite Española: Cuba Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

11:18:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

11:33:00 00:08:48 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

11:43:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

11:55:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

12:06:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

12:14:00 00:05:40 Georges Bizet The Miracle Doctor: Overture Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

12:21:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

12:31:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:39:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

12:48:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

13:32:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

13:50:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62 István Kertész London Symphony Decca 4785437

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

14:03:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

14:09:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:25:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

14:45:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

14:56:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:02:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

15:22:00 00:06:49 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

15:32:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

15:40:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

15:47:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:55:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

15:58:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45 Vienna Piano Trio Nimbus 5535

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Liszt vs. Thalberg

16:07:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029

16:12:00 00:12:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:28:00 00:05:30 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

16:37:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:41:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

16:52:00 00:03:19 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

16:56:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:04:00 00:05:56 Brian Dykstra Lemon Grass Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:26:00 00:08:45 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: Siren City of Prague Philharmonic Paul Englishby Martin Robertson, saxophone Naxos 572986

17:40:00 00:04:50 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:47:00 00:03:11 Claude Debussy Images, Book 1: Mouvement Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:52:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

17:56:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

18:25:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

18:31:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

18:38:00 00:13:50 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 52 in G major Jenö Jandó, piano Naxos 553128

18:53:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:59 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

19:30:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

19:57:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11 Cypress String Quartet Avie 2275

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

20:10:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:35:00 00:23:35 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Liszt vs. Thalberg

21:03:00 00:25:56 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 67 in F major Op 77 Takács Quartet Decca 430199

21:31:00 00:02:24 Franz Joseph Haydn All Through the Night Angelika Kirchschlager, mezzo; Jonathan Rees, violin; Dave Daniels, cello; Roger Vignoles, piano Sony 64498

21:36:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

21:56:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

22:45:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

22:50:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

22:56:00 00:03:12 Anonymous Verbum caro factus est Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:06:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:18:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39 Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

23:22:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:36:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:43:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:55:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742