Program Guide 03-28-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

00:15:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

00:55:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

01:27:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

02:15:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

03:00:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

03:45:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

04:19:00 00:13:39 Claude Debussy Estampes

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

04:35:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

05:16:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:38:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

05:50:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from String Quartet No. 22

Dover Quartet Cedille 167

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:15:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

06:21:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

06:26:00 00:04:46 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

06:32:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:40:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:45:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

06:58:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

07:14:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

07:20:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

07:30:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:40:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

07:53:00 00:03:06 Thomas Tallis O sacrum convivium

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

07:57:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

08:07:00 00:03:55 Claude Bolling Invention

Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

08:15:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

08:25:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

08:40:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23

Dover Quartet Cedille 167

08:50:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

08:55:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:05:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:28:00 00:06:43 Alfred Newman Beau Geste: Excerpts

William Stromberg Moscow Symphony MarcoPolo 223750

09:35:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

09:45:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

09:51:00 00:03:11 Claude Debussy Images, Book 1: Mouvement

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

09:54:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna

Kathryn Stott, piano EMI 56803

10:03:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

10:10:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:21:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from 'The Flying Dutchman'

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

10:29:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

10:38:00 00:06:49 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:46:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:51:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

11:12:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

11:18:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

11:28:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:33:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

12:06:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:19:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

12:30:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

12:38:00 00:04:50 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

12:44:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

13:33:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

13:47:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:22 Giles Farnaby Rosa Solis

Ian Watson, harpsichord Chandos 8892

14:03:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

New London Consort l'Oiseau 436131

14:09:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:24:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

14:49:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd'

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:01:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

15:17:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

15:30:00 00:05:10 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

15:39:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

15:48:00 00:09:12 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Vienna Philharmonic and American Composers

15:58:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:06:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:12:00 00:11:55 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

16:28:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

16:36:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:07:10 Umberto Giordano Andrea Chenier: Final Duet

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Eva-Maria Westbroek, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:52:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:56:00 00:02:30 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 3

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

17:04:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

17:06:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

17:26:00 00:08:53 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

17:40:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

17:46:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:52:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo

Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:55:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

18:25:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

18:30:00 00:02:34 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

18:35:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

18:43:00 00:08:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

18:54:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91

Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:19:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Peter Takács, piano Cambria 1175

20:29:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

20:38:00 00:21:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The Vienna Philharmonic and American Composers

21:03:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

21:21:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

21:32:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

21:50:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

21:55:00 00:32:43 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

22:31:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

22:42:00 00:16:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 26 in D minor

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

22:58:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

23:07:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:15:00 00:04:49 Joaquín Rodrigo Plegaria de la Infanta de Castilla

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

23:22:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:24:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

23:29:00 00:04:18 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

23:36:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:42:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:56:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:57:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 7 in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348