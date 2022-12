Program Guide 03-21-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

00:25:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

00:45:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

01:29:00 00:16:37 Giuseppe Tartini Violin Concerto in E major

La Serenissima Adrian Chandler Adrian Chandler, violin Avie 2371

01:48:00 00:49:35 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

Josef Krips London Symphony Decca 4785437

02:40:00 01:18:14 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80692

04:01:00 00:33:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

04:37:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet 'Jesu meine Freude'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

05:00:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:19:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:37:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

05:53:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

06:15:00 00:07:43 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

06:23:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:31:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:37:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:45:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March 'Lights Out'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

07:11:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:17:00 00:03:23 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:21:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:26:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:30:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

07:41:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

07:50:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:55:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

08:07:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:15:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

08:27:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

08:40:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

08:50:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande

Joshua Smith, flute Delos 3402

08:52:00 00:01:04 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Musette

Aulos Ensemble Centaur 3068

08:55:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:09:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

09:29:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:35:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

09:55:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:03:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:03:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

10:19:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

10:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:38:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:53:00 00:29:35 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Byron Janis, piano RCA 300350

11:27:00 00:09:23 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Helmut Walcha, organ DeutGram 4796018

11:47:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

11:50:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

12:06:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:19:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

12:24:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Canadian Brass Steinway 30008

12:27:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

13:28:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

13:43:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:56:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Paramount Brass Centaur 2355

14:00:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

14:03:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:10:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

14:25:00 00:10:59 Antonio Vivaldi Bassoon Concerto No. 18 in C major

La Serenissima Adrian Chandler Peter Whelen, bassoon Avie 2371

14:38:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

14:45:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:00:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

15:18:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

15:36:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

15:36:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

15:45:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Schubert's Ninth

15:58:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

16:07:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria 'My heart ever faithful'

Piers Lane, piano Hyperion 67344

16:13:00 00:11:30 Modest Mussorgsky St. John's Night on the Bare Mountain

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Anatoli Kotscherga, bass; Berlin Radio Choir; South Tyrol Children's Choir Sony 62034

16:28:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

16:37:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

16:41:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

16:52:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude

Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

16:57:00 00:02:15 Percy Grainger Shepherd's Hey!

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:05:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

17:27:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

17:40:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

17:47:00 00:02:20 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:52:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:23 John Knowles Paine Departure of Winter from Symphony No. 2 Op 34

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

18:26:00 00:02:45 Ralph Vaughan Williams The Springtime of the Year

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

18:30:00 00:03:00 Leroy Anderson The First Day of Spring

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

18:36:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

18:55:00 00:03:41 Felix Mendelssohn Song without Words No. 1 in E major Op 19

Sergei Babayan, piano Discover 920155

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

István Kertész London Symphony Decca 4785437

19:17:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

19:57:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

20:11:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:41:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Schubert's Ninth

21:03:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

21:19:00 00:14:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

21:36:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

21:51:00 00:01:49 Ola Gjeilo Reflections

Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

21:54:00 00:33:56 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major

Collegium Vocale Orchestra Philippe Herreweghe Carolyn Sampson, soprano; Ingeborg Danz, alto; Mark Padmore, tenor; Sebastian Noack, bass; Collegium Vocale Harm Mundi 901781

22:30:00 00:05:25 John Field Nocturne No. 18 in F major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

22:40:00 00:18:59 Isaac Albéniz España Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

22:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:07:00 00:04:48 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria'

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:12:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:21:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:26:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:33:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:41:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:47:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:57:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273