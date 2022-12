Program Guide 03-16-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

00:31:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

00:48:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52 Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

01:57:00 00:22:25 Claude Debussy Three Nocturnes Cleveland Orchestra Pierre Boulez Women of the; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 4795448

02:22:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13 Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

03:11:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:52:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:18:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

04:56:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

05:22:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:37:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

05:52:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:15:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:17:00 00:07:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

06:28:00 00:07:52 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Sonata No. 23 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

06:40:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

06:52:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'The High School Cadets' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

07:10:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:17:00 00:04:37 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10 Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

07:25:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:40:00 00:06:49 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

07:50:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

07:55:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

07:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS

08:07:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:20:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

08:30:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

08:40:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2 IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

08:45:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

08:51:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:55:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

09:05:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:35:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

09:55:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:04:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

10:09:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

10:20:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

10:24:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:31:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

10:38:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

10:45:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:51:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

11:15:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:26:00 00:11:58 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No. 29 in G major Brandenburg Consort Roy Goodman Rachel Brown, flute Hyperion 66927

11:41:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

11:53:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

BBC NEWS

12:06:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:16:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:24:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:32:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

12:40:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

12:47:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:57:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:21:21 Friedrich Witt Flute Concerto in G Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

13:24:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

13:44:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:01:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

14:06:00 00:02:34 Franz Liszt Schubert Song 'Hark, hark, the lark' Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

14:11:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

14:32:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

14:43:00 00:11:26 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

14:56:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:01:00 00:11:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14 HJ Lim, piano EMI 64952

15:16:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:30:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

15:37:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

15:47:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

15:58:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude Barry Douglas, piano RCA 68127

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127

16:13:00 00:10:33 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:27:00 00:06:21 James Horner Cocoon: Theme David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

16:36:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

16:41:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

16:52:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

16:57:00 00:02:26 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:04:00 00:06:22 Marc-André Hamelin Etude No. 11 in C sharp minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

17:27:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

17:40:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie' Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

17:46:00 00:02:59 Gregorian Chant Pange lingua gloriosi Dominican Sisters of Mary Decca 18696

17:52:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:56:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

BBC; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:34 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 414159

18:30:00 00:01:58 Igor Stravinsky Valse Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:34:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

18:39:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

18:55:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna Jenny Lin, piano Steinway 30011

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:48 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

19:28:00 00:28:06 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

19:58:00 00:01:47 Antonio Valente Gagliarda napolitana Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

20:09:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

20:42:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:57:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

21:25:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

21:29:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

21:46:00 00:03:57 Patrick Hawes Quanta qualia Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

21:52:00 00:38:45 Nikolai Medtner Piano Concerto No. 2 in C minor Op 50 London Philharmonic Vladimir Jurowski Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68145

22:33:00 00:16:06 Karl Pilss Serenade for Wind Quintet Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

22:52:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13 Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:08:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:20:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

23:24:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:38:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:42:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:55:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584