Program Guide 03-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

00:27:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:11:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

01:31:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

02:13:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

02:57:00 00:39:08 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Harmoniemusik

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

03:38:00 00:31:03 Mario Castelnuovo-Tedesco Piano Concerto No. 2 in G major Op 92

Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Alessandro Marangoni, piano Naxos 572823

04:11:00 00:31:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

04:45:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

05:14:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:39:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

05:54:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

06:15:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

06:24:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

06:30:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

06:40:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

06:45:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

06:52:00 00:02:15 Carl Nielsen Now the Day is Full of Song

Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'King Cotton'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:02:00 00:05:16 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

07:10:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

07:20:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

07:25:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

07:30:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

07:39:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:51:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:56:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:07:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:15:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1

Fauré Quartet DeutGram 6609

08:25:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

08:30:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:40:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

08:51:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

08:55:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:05:00 00:13:44 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

09:35:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

New London Consort l'Oiseau 4759101

09:55:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:04:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:09:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

10:20:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

10:26:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:30:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:38:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

10:45:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

10:51:00 00:21:50 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

11:14:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

11:24:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:34:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

11:44:00 00:07:25 Johann Nepomuk Hummel Fantasy on Mozart's 'Il mio tesoro'

Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

11:54:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:06:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:16:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

12:22:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

12:31:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

12:39:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

12:47:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

12:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

13:31:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

13:46:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

14:02:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Herdmaiden

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

14:08:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

14:20:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

14:25:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

14:44:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:54:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

15:01:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

15:20:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

15:28:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

15:32:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

15:40:00 00:04:11 Francis Poulenc Intermezzo No. 3 in A flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

15:46:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Adamo at the Opera

15:58:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

16:06:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

16:12:00 00:13:36 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

16:29:00 00:05:29 James Horner Mighty Joe Young: Dedication & Windsorg

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Winton Woods HS Chorus Telarc 80535

16:37:00 00:02:17 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:41:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

16:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

16:56:00 00:03:17 Emilio Balcarce La bordona

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:05:00 00:04:53 Francesco Corradini Baile de las máscaras: Excerpts

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

17:13:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

17:26:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

17:40:00 00:04:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

17:47:00 00:02:11 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

17:52:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

17:56:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:42 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

18:25:00 00:06:52 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

18:34:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

18:42:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

18:56:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

19:19:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

19:57:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

20:23:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

20:32:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

20:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Adamo at the Opera

21:03:00 00:13:50 Michel Blavet Flute Concerto in A minor

Academy Ancient Music Berlin Ernst-Burghard Hilse, flute Capriccio 10134

21:19:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

21:30:00 00:04:26 Frédéric Chopin Nocturne No. 20 in C sharp minor

Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

21:37:00 00:13:44 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise

NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

21:52:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1

Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

22:31:00 00:19:55 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 11 in D minor Op 9

Angeles Quartet Decca 4783695

22:54:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:09:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:20:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:27:00 00:02:23 Hugo Wolf Mörike Lieder: Auf ein altes Bild

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:30:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:41:00 00:05:40 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9

Nelson Freire, piano Decca 14053

23:46:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:55:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

23:57:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316