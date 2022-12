Program Guide 03-08-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

00:39:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

01:07:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

01:31:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

02:16:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

02:55:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

03:29:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

04:06:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

04:42:00 00:42:18 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43 George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

05:28:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:48:00 00:06:24 William Bolcom Dream Shadows Spencer Myer, piano Steinway 30041

05:56:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

06:15:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

06:25:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

06:33:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Aralee Dorough, flute; Scott Holshouser, piano Dorough 2016

06:40:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:51:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

06:55:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn' Les Délices Délices 2013

07:10:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

07:20:00 00:03:33 Ola Gjeilo The Crossing Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

07:25:00 00:02:06 Grigoras Dinicu Hora staccato Yehudi Menuhin, violin; Hendrik Endt, piano Warner 1

07:27:00 00:06:12 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

07:40:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:50:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:55:00 00:03:16 Stephen Paulus Prairie Songs: The Old Church Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

08:07:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

08:15:00 00:05:20 Dmitri Kabalevsky Finale from Violin Concerto Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

08:20:00 00:03:39 William Bolcom Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041

08:30:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

08:40:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:50:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

08:55:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

09:31:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

09:35:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

09:55:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

09:58:00 00:01:14 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:27 William Bolcom Raggin' Rudi Spencer Myer, piano Steinway 30041

10:05:00 00:03:39 William Bolcom Fields of Flowers Spencer Myer, piano Steinway 30041

10:11:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

10:23:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

10:31:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

10:34:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:41:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:51:00 00:19:09 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:11:00 00:03:45 Lou Harrison Three Waltzes Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

11:17:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

11:29:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Claudio Arrau, piano Philips 4788977

11:39:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:48:00 00:07:03 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

12:07:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

12:18:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:28:00 00:04:28 Carl Orff Carmina burana: Finale Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

12:34:00 00:03:42 William Bolcom Glad Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

12:41:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'My Joys' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

12:47:00 00:11:29 Michael Torke Bliss Paul W. Popiel Univ. of Kansas Wind Ensemble Ecstatic 92261

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

13:29:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:03:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:09:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:23:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:37:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

14:46:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

15:04:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

15:24:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

15:34:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 Leon McCawley, piano VirginClas 45270

15:43:00 00:06:24 William Bolcom Dream Shadows Spencer Myer, piano Steinway 30041

15:52:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

15:58:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: C.P.E. Bach

6:07:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

16:13:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

16:27:00 00:06:18 Hans Zimmer Black Hawk Down: Leave No Man Behind London Music Works Silva 1398

16:37:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

16:41:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40 Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

16:52:00 00:03:33 Carlo Gesualdo O vos omnes John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:59:00 00:00:44 Frédéric Chopin Prelude No. 7 in A Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:05:00 00:04:30 William Bolcom Graceful Ghost Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041

17:13:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

17:25:00 00:10:01 Alan Hovhaness Andante from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:40:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

17:46:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

17:52:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

17:58:00 00:01:11 Anthony Holborne Coranto: Heigh Ho Holiday Canadian Brass CBS 45792

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:22:28 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar Philips 4788977

18:35:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:41:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:46:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

18:56:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy' Vanessa Perez, piano Steinway 30036

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:30:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

19:55:00 00:04:04 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

20:00 ESSENTIAL CLASSICS (due to technical difficulties, we are unable to air the CIM Orchestra concert live tonight; the program will air Wednesday March 22nd at 8:00pm)

20:02:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

20:10:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

20:44:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

21:36:00 00:22:54 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Vienna Philharmonic Myung-Whun Chung Members of DeutGram 471613

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Moses Hogan

Down by the Riverside

Give me Jesus

Standing in the reeds

Steal away

I couldn't hear nobody pray

Didn't my Lord deliver Donnie

There is a balm in Gilead

I know the Love

I can tell the world

Robert Morris, arr: He's sweet I know

Moore, arr: I just came from the fountain



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:00:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:06:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:15:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:38:00 00:04:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11 Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:43:00 00:07:01 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

23:51:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from 'Songs of the Auvergne' Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:54:00 00:02:37 Drederic Delius Serenade from Hassan Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260