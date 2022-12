Program Guide 02-23-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

00:16:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

00:56:00 00:36:24 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 12 in E flat major Op 127 Cypress String Quartet Cypress 2012

01:35:00 00:54:41 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

02:33:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

03:09:00 00:30:11 Sérgio Assad Interchange Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

03:41:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:11:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

04:46:00 00:22:53 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

05:11:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

05:43:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:53:00 00:04:23 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

06:07:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

06:15:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

06:27:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:33:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:40:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:50:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Lang Lang, piano DeutGram 5827

06:55:00 00:02:55 John Philip Sousa March 'A Century of Progress' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:06:12 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 London Symphony Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

07:10:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

07:15:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

07:25:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

07:30:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

07:40:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:50:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

07:55:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

08:07:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

08:15:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:20:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

08:30:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

08:40:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

08:51:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:55:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

09:28:00 00:05:11 Bernard Herrmann Citizen Kane: Prelude & Finale John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

09:35:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

09:42:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

09:55:00 00:03:12 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non so più Berlin German Opera Orchestra Karl Böhm Tatiana Troyanos, mezzo-sop DeutGram 4796018

10:02:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

10:05:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:09:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

10:20:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

10:26:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43 Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

10:33:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:41:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

10:50:00 00:20:47 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

11:11:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

11:16:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

11:27:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:37:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:46:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

12:07:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

12:17:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

12:30:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:37:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

12:44:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Richard Bonynge London Symphony Decca 433861

12:56:00 00:03:34 Claude Debussy Suite bergamasque: Passepied Vassily Primakov, piano Bridge 9350

13:01:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

13:36:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

13:47:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

14:00:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

14:04:00 00:00:55 Ferruccio Busoni Ride of the Cossacks Op 28 Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

14:07:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:22:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

14:37:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

14:44:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

14:55:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

15:01:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

15:16:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

15:28:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

15:31:00 00:04:56 Fromental Hálevy La Juive: Sérénade Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

15:40:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8 Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

15:49:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

15:58:00 00:04:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Karl Böhm Berlin German Opera Orchestra DeutGram 4796018

16:06:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:12:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

16:26:00 00:05:06 George Frideric Handel Messiah: He shall feed His flock Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Amanda Forsythe, soprano Avie 2208

16:35:00 00:03:46 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

16:41:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

16:52:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

16:57:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:05:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39 Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

17:26:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

17:40:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

17:47:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

17:52:00 00:02:50 Traditional Estonian Folk Dance 'Labajalg in Minor' Kristo Käo, guitar; Ardo Västrik, cello Kitarrikoo 2008

17:57:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

18:09:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

18:34:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:40:00 00:02:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:44:00 00:07:50 Robert Schumann March from Fantasie in C major Op 17 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

18:55:00 00:04:16 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

19:02:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

19:20:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

20:02:00 00:16:36 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Ferenc Fricsay Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

20:19:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

20:37:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

21:03:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

21:18:00 00:16:56 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 7 in B flat major Op 83 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

21:37:00 00:04:53 Arvo Pärt Da pacem Domine Tallinn Chamber Orchestra Tonu Kaljuste Estonian Phil. Chamber Choir ECM 12599

21:44:00 00:05:23 John Field Nocturne No. 11 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:52:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

22:29:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

22:45:00 00:13:55 Giuseppe Cambini Wind Quintet No. 3 in F major Aulos Wind Quintet Schwann 310011

23:02:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:06:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:20:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018

23:27:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:40:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:48:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:56:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001