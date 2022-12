Program Guide 02-22-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

00:42:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

01:17:00 00:43:57 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

02:04:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

02:23:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

02:57:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

03:33:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:13:00 00:47:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

05:03:00 00:20:31 Virgil Thomson Symphony on a Hymn Tune Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434310

05:269:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

05:46:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major Roberto Plano, piano Azica 71222

05:54:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:15:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

06:25:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

06:30:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25 Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

06:40:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:51:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

07:10:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

07:20:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

07:25:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:30:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

07:40:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:51:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:55:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

08:07:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295

08:15:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:20:00 00:05:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

08:28:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

08:30:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

08:40:00 00:08:07 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

08:51:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 Voces8 Decca 22601

08:52:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

08:55:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

09:35:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

09:55:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:04:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

10:08:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

10:19:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:26:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

10:31:00 00:03:55 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra Sony 86793

10:39:00 00:05:19 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Frederic Hand, guitar Willow 1036

10:46:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275

10:51:00 00:21:53 Ottorino Respighi The Pines of Rome Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:14:00 00:02:55 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

11:19:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:30:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:41:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

11:50:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:07:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:16:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:21:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:32:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'George Washington Bicentennial' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

12:39:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:45:00 00:11:09 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Netherlands Radio Chorus Philips 4788977

12:57:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:20:55 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

13:24:00 00:18:50 Richard Wagner A Siegfried Idyll Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431680

13:44:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

13:57:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

14:03:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

14:07:00 00:12:06 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

14:22:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

14:46:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

15:01:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:20:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

15:30:00 00:04:12 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

15:39:00 00:05:54 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 2 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

15:46:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

15:58:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bernstein Conducts Ives

16:06:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:11:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:28:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet Vienna Philharmonic Carlo Maria Giulini Plácido Domingo, tenor; Elena Obraztsova, mezzo; Ileana Cotrubas, soprano; Nicolai Ghiaurov, bass DeutGram 4796018

16:38:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

16:41:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

16:52:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

16:56:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:26:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

17:40:00 00:05:11 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

17:47:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

17:52:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:57:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:00:54 Thomas Tallis Hymn 'Why fum'th in fight?' Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80676

18:09:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

18:28:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572

18:34:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

18:40:00 00:12:53 E. J. Moeran Second Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

18:54:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:12:00 00:43:57 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

19:57:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory

SWE: BW Symphonic Wind Ensemble / LS: Lyceum Squared (Julian Ross, violin/ Robert Mayerovitch, piano]

Dmitri Shostakovich: Festive Overture (1954)[SWE, Allan McMurray, guest conductor] 6:38 rec. 2/17/2017

Claude Debussy: Violin Sonata in g minor (1917) [LS] 13:17 rec. 11/17/2016

Charles Ives: Violin Sonata No. 4 “Children’s Day at the Camp Meeting” (1915) [LS] 11:21 rec. 11//17/2016

Frank Ticheli: Rest (2010) [SWE, Allan McMurray, guest conductor] 9:22 rec. 2/17/2017

Michael Daugherty: Bells for Stokowski (2002)[SWE, Brendan Caldwell, conductor] 14:28 rec. 10/7/2016

Don Freund: Life Goes On (1988) [LS] 19:50 rec. 11/17/2016

Charles Rochester Young: Tempered Steel (1997)[SWE, Brendan Caldwell, conductor] 8:29 rec. 10/7/2016

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by contralto Marian Anderson



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:08:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:21:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:35:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67 NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:42:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:53:00 00:03:31 Robert Schumann Album for the Young: Lento Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770