Program Guide 02-15-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

0:02:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

00:27:00 00:44:33 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

01:15:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

01:44:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

02:36:00 00:23:55 Robert Schumann Symphony in D minor Op 120 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

03:03:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

04:20:00 00:30:44 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

04:54:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

05:34:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26 Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

05:50:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

05:56:00 00:02:11 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and Her Nurse Gerard Schwartz Seattle Symphony Delos 3103

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:37 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

06:13:00 00:06:21 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Melos Quartet DeutGram 4796018

06:28:00 00:05:11 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

06:42:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

06:57:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

07:13:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:28:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

07:42:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

08:05:00 00:02:23 Henry Mancini Hatari: Baby Elephant Walk Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

08:13:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:28:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno John Mauceri London Philharmonic LPO 86

08:42:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King' Olli Mustonen, piano Decca 436834

09:03:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

09:13:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:42:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

10:14:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:30:00 00:06:20 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

10:46:00 00:07:21 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:01:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:14:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:30:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

11:44:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

12:05:00 00:05:15 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:18:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

12:19:00 00:08:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Wolfgang Schneiderhan Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

12:47:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:24:10 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

13:36:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

13:46:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

14:15:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

14:31:00 00:06:08 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

14:44:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

15:01:00 00:04:37 Johannes Brahms Ballade No. 1 in D minor Op 10 Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

15:12:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:28:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

15:41:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Belated Elgar Premiere

16:04:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

16:15:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

16:32:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:46:00 00:05:17 Charles Gounod Faust: Final Trio & Chorus London Symphony Richard Bonynge Joan Sutherland, soprano; Franco Corelli, tenor; Nicolai Ghiaurov, bass; Ambrosian Opera Chorus Decca 4788210

17:04:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

17:16:00 00:08:15 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:30:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Signore, ascolta! London Philharmonic Zubin Mehta Montserrat Caballé, soprano Decca 4788210

17:43:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:06:00 00:08:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27 Bavarian State Orchestra Ferenc Fricsay Clara Haskil, piano DeutGram 4796018

18:20:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:32:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

18:44:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:24:00 00:30:10 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Kulas Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Brett Mitchell, guest conductor; Beatrice Hsieh, violin, student artist

Elliott Carter: Holiday Overture (1944)

Bela Bartok: Violin Concerto No. 2 Sz 112

Antonin Dvorák: Symphony No. 8 in G Major, Op. 88

21:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Edmond Dédé

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:06:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:17:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:24:00 00:10:04 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

23:37:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:41:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:53:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

23:58:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327