Program Guide 02-09-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:40:04 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

00:44:00 00:36:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

01:23:00 00:24:36 Alban Berg Violin Concerto 'To the memory of an Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

01:50:00 00:52:11 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

02:45:00 00:21:38 William Byrd Mass for Four Voices Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

03:09:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:50:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

04:26:00 00:26:29 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor Cleveland Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 55528

04:55:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42 Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

05:22:00 00:13:14 Antonín Dvorák Romantic Pieces Op 75 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

05:37:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

05:54:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:04:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:13:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

06:28:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:35:00 00:05:57 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

06:45:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:57:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus' Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:02:00 00:02:46 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

07:06:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:13:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:21:00 00:01:29 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Aire Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:28:00 00:04:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

07:36:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:43:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

BBC NEWS

08:05:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:13:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

08:21:00 00:01:20 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:28:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

08:35:00 00:01:14 Julio Sagreras El colibrí Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:43:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

09:02:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

09:06:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

09:13:00 00:07:13 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

09:30:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:42:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:06:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:11:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:24:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

10:40:00 00:08:17 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:00:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:13:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

11:28:00 00:06:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

11:43:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:03:00 00:08:11 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95 Ferenc Fricsay Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

12:06:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:17:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:33:00 00:06:41 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

13:36:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

13:47:00 00:09:30 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

14:01:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

14:14:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

14:29:00 00:06:20 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

14:44:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

15:02:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

15:15:00 00:06:21 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Melos Quartet DeutGram 4796018

15:29:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

15:43:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:04:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord, All Ye Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein DeutGram 4796018

16:15:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

16:31:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:45:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:04:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:16:00 00:05:30 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet London Symphony Richard Bonynge Joan Sutherland, soprano; Huguette Tourangeau, ms; Luciano Pavarotti, tenor; Sherrill Milnes, baritone; Martti Talvela, bass Decca 4788210

17:28:00 00:08:42 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

17:45:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:05:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

18:20:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Orli Shaham, piano Canary 15

18:33:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

18:43:00 00:08:49 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80673

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:07:27 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

19:12:00 00:43:57 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:42 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Carlos Kleiber Dresden State Orchestra DeutGram 4796018

20:14:00 00:15:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

20:31:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

20:57:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

21:25:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

21:32:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

21:48:00 00:02:18 Alban Berg Seven Early Songs: Die Nachtigall Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

21:51:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17 London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

22:25:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

22:50:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

SHH! THE QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:07:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:17:00 00:22:55 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen Leonard Bernstein Boston Symphony Orchestra DeutGram 4796018

23:42:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:46:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835