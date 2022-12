Program Guide 02-02-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:20:08 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 28 in A major Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

00:24:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

00:51:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

01:24:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

02:24:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

02:58:00 00:18:03 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

03:18:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

03:48:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:14:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

04:51:00 00:45:07 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

05:38:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

06:15:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

06:25:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:31:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

06:40:00 00:09:30 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

06:51:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

06:58:00 00:02:25 John Philip Sousa March 'U.S. Field Artillery' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

07:05:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

07:10:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

07:20:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

07:25:00 00:02:37 Ulrich Rühl The Elixir of Love for Tristan and NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

07:30:00 00:04:23 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Intermezzo José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

07:40:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:51:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:53:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

07:55:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers Richard Dowling, piano Klavier 77035

BBC NEWS

08:07:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:15:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:25:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

08:30:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

08:40:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:47:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

08:51:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:55:00 00:05:30 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

09:35:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

09:55:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:04:00 00:02:10 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

10:08:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

10:17:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

10:29:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

10:36:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:44:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:52:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

11:07:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

11:13:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

11:25:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

11:37:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:47:00 00:06:44 Béla Bartók Finale from Piano Concerto No. 3 Berlin Radio Symphony Ferenc Fricsay Géza Anda, piano DeutGram 4796018

11:55:00 00:04:16 Bill Evans Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

BBC NEWS

12:06:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:16:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

12:26:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:33:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:40:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:45:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:56:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Analekta 3134

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

13:25:00 00:16:36 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Ferenc Fricsay Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

13:42:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

14:01:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

14:05:00 00:01:55 Fritz Kreisler Syncopation James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

14:09:00 00:12:49 Frédéric Chopin Andante spianato & Grande Polonaise Op 22 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:23:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

14:30:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

14:43:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

14:56:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:01:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:16:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

15:29:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:36:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

15:43:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

15:54:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

15:58:00 00:04:16 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Macbeth: Witches' Chorus 'Che Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:13:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

16:27:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

16:35:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

16:41:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

16:52:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

16:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:05:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

17:13:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

17:28:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

17:31:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

17:40:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

17:47:00 00:02:28 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus Dresden State Orchestra Carlos Kleiber Leipzig Radio Chorus DeutGram 4796018

17:52:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:56:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:58 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

18:26:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

18:31:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

18:37:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

18:55:00 00:03:43 George Frideric Handel Andante from Sonata à 5 in B-Flat Academy of Ancient Music Richard Egarr Pavlo Beznosiuk, violin Harm Mundi 907415

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:28:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

19:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:16:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major CityMusic Cleveland Members of CityMusic 2011

20:28:00 00:29:58 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Warsaw Philharmonic Witold Rowicki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

21:26:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:32:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

21:42:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

21:51:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

22:21:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99 London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

22:26:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

22:44:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

22:57:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:09:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:20:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2 Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:27:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

23:39:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

23:47:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:57:00 00:02:03 Ernesto Lecuona Canción de luna Kathryn Stott, piano EMI 56803