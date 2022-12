Program Guide 02-01-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

00:33:00 00:23:44 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 5 in F major Op 24 Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

01:00:00 00:34:32 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

01:37:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

02:05:00 00:46:33 Anton Bruckner Mass No. 1 in D minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Edith Mathis, soprano; Marga Schiml, contralto; Wieslaw Ochman, tenor; Karl Ridderbusch, bass; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4796018

02:54:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58 Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

03:31:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

04:12:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

04:53:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:23:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:40:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

05:49:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

06:15:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:20:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:25:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

06:40:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

06:53:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

06:55:00 00:02:51 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:05:00 00:06:08 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Waltz Op 14 Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

07:14:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

07:20:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:25:00 00:02:04 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Deus in English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir DeutGram 4795448

07:30:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:40:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

07:50:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

07:53:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:58:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

08:07:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18 Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

08:15:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51 Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

08:25:00 00:02:03 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:28:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:40:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

08:45:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

08:55:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 31 in A flat major Op 110 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

09:30:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

09:38:00 00:06:21 Mario Castelnuovo-Tedesco Finale from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

09:45:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock István Kertész London Symphony Decca 4785437

10:03:00 00:01:38 Déodat de Séverac An Old Music Box Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:07:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

10:17:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

10:25:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

10:31:00 00:04:23 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 2 Prelude Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:40:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

10:46:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

10:51:00 00:22:44 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35 Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

11:15:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

11:23:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:33:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:44:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

11:52:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:06:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

12:15:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:24:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:31:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

12:39:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

12:45:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:57:00 00:02:30 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

13:26:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

13:48:00 00:06:53 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

14:05:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:09:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:25:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:36:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Claudio Arrau, piano Philips 4788977

14:46:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

14:57:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

15:02:00 00:12:06 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

15:16:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

15:26:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

15:33:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

15:40:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:46:00 00:07:13 Ignacio Cervantes Danzas Cubanas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

15:54:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Brahms in New York

16:03:00 00:04:01 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Walter Berry, baritone; Vienna Singverein DeutGram 4796018

16:12:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

16:28:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:34:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:41:00 00:06:51 Victor Herbert Festival March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

16:52:00 00:02:53 Arcade Fire Empty Room Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

16:55:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

17:05:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:13:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

17:25:00 00:09:27 Franz Schubert Finale from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

17:40:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

17:47:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

17:52:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme John Rutter Women of the; Cambridge Singers Collegium 120

17:56:00 00:03:18 John Bull In Nomine V Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:15 Robert Schumann Forest Scenes Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

18:31:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:36:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25 Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

18:40:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

18:48:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

19:18:00 00:37:58 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Vienna Symphony Carlo Maria Giulini Michelangeli, piano DeutGram 4796018

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM LIVE: Faculty Recital - Ivan Zenaty, violin; Sandra Shapiro, piano

Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 100

Sir Edward Elgar: Violin Sonata in E minor, Op. 82

Antonin Dvorak: Ballade, Op. 15

Camille Saint-Saens: Violin Sonata No. 1 in D minor, Op. 75

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Martina Arroyo



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:05:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:12:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:24:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60149

23:31:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

23:41:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:47:00 00:09:28 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:57:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362