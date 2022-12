Program Guide 01-12-2017

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

00:29:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

00:47:00 01:02:43 Franz Schubert Octet in F major Cleveland Orchestra George Szell Robert Marcellus, clarinet; Myron Bloom, horn; George Goslee, bassoon MAA 97

01:52:00 00:29:10 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony Oivin Fjeldstad Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

02:23:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

02:55:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

03:25:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

04:23:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

04:54:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

05:14:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

05:34:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

05:52:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:51 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lamberto Gardelli Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

06:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:25:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

06:30:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

06:40:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

06:51:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet Ayako Uehara, piano EMI 17852

06:55:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:02:46 John Lennon/Paul McCartney Here, There and Everywhere Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:08:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

07:13:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:19:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90 Daniel Shapiro, piano Azica 71234

07:28:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:33:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie' Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

07:44:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

07:55:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

BBC NEWS

08:07:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

08:15:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

08:30:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

08:43:00 00:06:04 Samuel Barber Agnus Dei Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:51:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:58:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:10:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

09:45:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

09:55:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:04:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

10:08:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

10:22:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:29:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:37:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:44:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

10:51:00 00:26:41 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Cavani String Quartet Azica 71203

11:20:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:30:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:41:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

11:52:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

BBC NEWS

12:07:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

12:17:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

12:28:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

12:33:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

12:41:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:48:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:49:35 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Josef Krips London Symphony Decca 4785437

13:52:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

14:01:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

14:04:00 00:03:01 George Harrison Something Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

14:10:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

14:26:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

14:40:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

14:53:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

15:02:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

15:22:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

15:31:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major Burning River Brass BurnRiver 2013

15:38:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:45:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

15:54:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

15:58:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings I Solisti Italiani Denon 78838

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:08:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:13:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:27:00 00:02:08 Randy Newman Toy Story: You've Got a Friend in Me Unknown Conductor London Music Works Silva 1398

16:30:00 00:04:06 Randy Newman A Bug's Life: The Time of Your Life Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:37:00 00:01:44 Randy Newman Family Album: Carmen Miranda Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:41:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

16:52:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

16:57:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

17:05:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

17:13:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:24:00 00:09:25 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in A minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:40:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

17:46:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:52:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:57:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony EMI 54285

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

18:30:00 00:03:29 George Harrison While My Guitar Gently Weeps Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:36:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:41:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

18:55:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Decca 4785437

19:18:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

19:55:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

20:23:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

20:37:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

20:56:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major I Solisti Italiani Denon 78838

21:28:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

21:31:00 00:02:32 John Lennon/Paul McCartney Michelle Milos Karadaglic, guitar; Steven Isserlis, cello Mercury 24425

21:35:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

21:46:00 00:04:30 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443

21:52:00 00:33:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

22:27:00 00:20:32 William Wallace Sir William Wallace Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

22:50:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

23:07:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:19:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:27:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17 London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:39:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

23:56:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:56:00 00:03:52 John Bull Fantasia Alan Feinberg, piano Steinway 30019