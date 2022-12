Program Guide 12-28-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:00:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

00:23:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

00:56:00 00:22:01 Roger Sessions The Black Maskers: Suite Paul Zukofsky Juilliard Orchestra New World 368

01:19:00 00:25:41 William Byrd Mass for Five Voices Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

01:46:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

02:31:00 00:25:18 Franz Xaver Mozart Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 25 Chicago Sinfonietta Paul Freeman Grant Johannesen, piano Centaur 2062

03:02:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

03:36:00 00:59:42 Frederick Rzewski The People United Will Never be Ole Kiilerich, piano Bridge 9392

04:39:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

05:20:00 00:13:19 John Adams Slonimsky's Earbox Kent Nagano Hallé Orchestra Nonesuch 79607

05:36:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

05:41:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

05:51:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:15:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

06:25:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:27:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

06:30:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:40:00 00:08:16 William Byrd Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

06:47:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

06:52:00 00:02:29 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

07:10:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:20:00 00:02:27 Traditional The Cuckoo John Rutter Cambridge Singers; Rachel Masters, harp Collegium 120

07:20:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:25:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:40:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

07:50:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

07:55:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

08:07:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

08:15:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

08:25:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

08:30:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

08:37:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:45:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:51:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

09:27:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:35:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

09:45:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

09:56:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

10:03:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:08:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:22:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

10:34:00 00:03:29 William Byrd Venite exultemus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:41:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:52:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

11:21:00 00:07:13 Frédéric Chopin Boléro Op 19 Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

11:32:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12 Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

11:42:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E European Baroque Soloists Denon 9613

11:52:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:06:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

12:14:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:23:00 00:05:03 Johan Strauss Junio SPanish March, Op. 433 Vienna Philharmonic Franz Welser-Moest Decca 478 2601

12:30:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:37:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

12:42:00 00:13:32 Henry Wood Fantasia on Baritish Sea Songs Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

13:42:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

14:04:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:10:00 00:14:17 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:27:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

14:41:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

14:54:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

15:01:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

15:17:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

15:31:00 00:04:10 William Byrd The Bells Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

15:39:00 00:06:50 William Byrd Haec dicit Dominus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

15:48:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

15:59:00 00:03:56 Frederick Delius Koanga: La Calinda Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Humperdinck for the Animal Channel?

16:06:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

16:10:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

16:20:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

16:28:00 00:05:30 Erich Wolfgang Korngold Between Two Worlds: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:35:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

16:42:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

16:51:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

16:54:00 00:04:41 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:03:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

17:23:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

17:27:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Byron Janis, piano RCA 300350

17:38:00 00:01:51 William Byrd In resurrectione tua Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

17:41:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:50:00 00:03:29 William Byrd Venite exultemus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

17:55:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

17:58:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

18:23:00 00:06:50 William Byrd Haec dicit Dominus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

18:32:00 00:01:42 William Byrd Mass for Five Voices: Kyrie Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

18:35:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

18:48:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 12 in E major Christoph von Dohnányi Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:19:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:56:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire – a repeat of the live broadcast of Messiah originally aired Friday December 16 th - Apollo’s Fire/Jeannette Sorrell; Meredith Hall, soprano; Amanda Crider, mezzo-soprano; Karim Sulayman, tenor; Jeffrey Strauss, baritone; Apollo’s Singers, from First Baptist Church, Shaker Heights

George Frideric Handel: Messiah (1743)

22:21:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

22:30 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Duke Ellington, with his adaptations of Tchaikovsky’s Nutcracker and Grieg’s Peer Gynt



23:30 QUIET HOUR with Rob Grier

23:28:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:37:00 00:04:24 Anthony Holborne Pavan "Bona speranza" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:41:00 00:04:06 William Byrd Ave verum corpus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

23:47:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:56:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050