Program Guide 12/23/2016

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

00:48:00 00:31:53 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 2 Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

01:22:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

02:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

02:29:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

03:11:00 00:22:00 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

03:35:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

04:14:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

04:57:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:17:00 00:12:25 Johann Sebastian Bach Motet 'Singet dem Herrn ein neues Lied' Chamber Ensemble Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

05:31:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:47:00 00:09:16 Various 'Songs of Angels' Pt. 2 Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

06:07:00 00:05:18 Adolphe Adam O Holy Night Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:15:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

06:25:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:30:00 00:04:59 Franz Schubert Ave Maria Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

06:40:00 00:10:38 Leroy Anderson Suite of Carols for Winds BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559382

06:58:00 00:01:27 Traditional I Saw Three Ships Burning River Brass BurnRiver 2008

07:00:00 00:02:08 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

07:05:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

07:15:00 00:07:30 Newell H. Long 'Twas the Night Before Christmas Fennell Symphonic Winds Frederick Fennell Robert Conrad, narrator ELF 991018

07:25:00 00:03:20 Michael Praetorius Ein Kind geborn in Bethlehem Stile Antico Harm Mundi 807575

07:30:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:40:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

07:43:00 00:06:32 Daryl Runswick Fantasia on 'The Coventry Carol' and Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

07:50:00 00:05:28 John Rutter All Bells in Paradise Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

07:55:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:07:00 00:05:00 Jean de Brébeuf The Huron Carol Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

08:15:00 00:09:11 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Pas de deux Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

08:25:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

08:30:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

08:40:00 00:10:33 John Taverner Magnificat à 5 Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

08:50:00 00:03:30 Mel Tormé The Christmas Song Burning River Brass BurnRiver 2004

08:50:00 00:02:49 Joseph Beal & James Boothe Jingle Bell Rock Chamber Ensemble Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

09:05:00 00:16:08 Alan Danson A Christmas Carol - A Dickens of a Tale Mainstreet Brass Alan Danson, narrator MSR 1325

09:22:00 00:03:59 Jacob Handl Mirable mysterium Stile Antico Harm Mundi 807575

09:30:00 00:03:34 Felix Bernard Winter Wonderland Schubert Akademie Vienna Boys' Choir DeutGram 23692

09:35:00 00:05:36 Giuseppe Torelli Concerto Grosso in G minor Op 8 La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

09:45:00 00:03:05 Traditional All Sons of Adam, Sing Nowell! Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2269

09:48:00 00:05:15 Traditional The First Nowell Fanfare Tpts, Welsh Guards John Hugh Thomas Huw Tregelles Williams, organ; BBC National Chorus of Wales Nimbus 5310

09:55:00 00:03:16 Traditional The Old Year Now Away is Fled Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Eclectra 2041

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:32 Johann Walther Joseph Dearest, Joseph Mine Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

10:02:00 00:01:36 Anonymous Gaudete, Christus est natus Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir Decca 4789225

10:06:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

10:20:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D major Op 6 Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

10:28:00 00:03:39 Julie Giroux Christmas and Sousa Forever Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

10:35:00 00:04:13 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

10:42:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

10:53:00 00:26:11 William Henry Fry Santa Claus Symphony Tony Rowe Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 559057

11:22:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:29:00 00:03:15 Traditional Of the Father's Love Begotten Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:32:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:34:00 00:02:53 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:37:00 00:03:59 Traditional Wexford Carol Cleveland Orchestra Robert Porco Brian Keith Johnson, baritone; Mary Kay Fink, Irish whistle; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:44:00 00:03:28 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:47:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:49:00 00:06:25 Randol Alan Bass The Night Before Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Dorothy Silver, narrator; Reuben Silver, narrator MAA 2008

11:57:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating Canadian Brass Steinway 30027

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

12:18:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

12:30:00 00:04:07 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37 Richard Bonynge London Symphony DeutGram 469376

12:38:00 00:03:09 Hans Leo Hassler Hodie Christus natus est Stile Antico Harm Mundi 807575

12:42:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:51:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:57:47 Ralph Vaughan Williams Christmas Cantata "Hodie" London Symphony Richard Hickox Elizabeth Gale, soprano; Robert Tear, tenor; Stephen Roberts, baritone; London Symphony Chorus; Choristers St Paul's Cathedral EMI 54128

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:38 Mikola Leontovich Carol of the Bells Cantus Cantus 1211

14:02:00 00:01:45 Traditional My Dancing Day Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

14:06:00 00:14:31 Marc-Antoine Charpentier Noëls for Instruments Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

14:24:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6 City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

14:36:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

14:48:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

15:00:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

15:16:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

15:24:00 00:04:00 John Rutter Candlelight Carol John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

15:28:00 00:04:00 John Rutter What Sweeter Music? John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

15:58:00 00:04:54 Jacob Clemens non Papa Pastores quidnam vidistis Stile Antico Harm Mundi 807575

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Humperdinck's "Into the Woods?"

16:07:00 00:02:49 Johannes Eccard Übers Gebirg Maria geht Stile Antico Harm Mundi 807575

16:13:00 00:10:47 Various 'Songs of Angels' Pt. 3 Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

16:27:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:38:00 00:01:48 Richard Dering Quem vidistis, pastores? Brass Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 462050

16:42:00 00:07:23 Nigel Hess A Christmas Overture John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

16:52:00 00:02:49 David Willcocks, Myron Roberts Two Settings of 'God Rest You Merry, Todd Wilson, organ MAA 11009

16:57:00 00:02:47 Traditional Sussex Carol 'On Christmas Night' Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

17:05:00 00:06:13 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Final Scene Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Barbara Bonney, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Hanna Schwarz, contralto; Andreas Schmidt, bass; Tölz Boys Choir EMI 54022

17:14:00 00:11:18 Johann Melchior Molter Concerto Pastorale in G major La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:27:00 00:08:02 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis: Gloria Stile Antico Harm Mundi 807575

17:40:00 00:04:28 Steven Amundson Angel's Dance John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

17:46:00 00:03:58 Robert Wendel The Little Drummer Boy's Bolero Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80538

17:52:00 00:02:52 Traditional I Saw a Maiden John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

17:56:00 00:02:54 John Rutter Shepherd's Pipe Carol City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:14 John Rutter Brother Heinrich's Christmas City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Brian Kay, narrator Collegium 115

18:30:00 00:11:16 Hieronymus Praetorius Magnificat quinti toni Stile Antico Harm Mundi 807575

18:43:00 00:01:23 Traditional Good Christian Men, Rejoice Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

18:47:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F Geminiani Ensemble Christoph 74590

18:58:00 00:01:18 Traditional Wassail Song 'Here we come a-wassailing' Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:29:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

19:57:00 00:02:16 John Henry Hopkins Jr We Three Kings John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:16:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

20:35:00 00:22:26 Claude Debussy La mer Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Humperdinck's "Into the Woods?"

21:03:00 00:26:12 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Suite Rudolph Kempe Royal Philharmonic EMI 68736

21:32:00 00:03:06 Jennifer Conner Quiet Promise Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

21:38:00 00:04:51 John Field Nocturne No. 3 in A flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:45:00 00:14:08 Randol Alan Bass Christmas Ornaments Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

21:57:00 00:01:40 Anonymous Personet hodie Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded in November at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Of Civil Wrongs and Rights -

Karen Korematsu, Founder & Executive Director, Fred T. Korematsu Institute

22:57:00 00:01:48 Traditional The Cherry Tree Carol John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:10:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:21:00 00:05:26 Sir John Stevenson The Last Rose of Summer Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

23:26:00 00:02:50 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming Stile Antico Harm Mundi 807575

23:29:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:38:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

23:44:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:56:00 00:02:50 Benjamin Britten A Hymn to the Virgin Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

23:57:00 00:01:46 Traditional A la Nanita nana Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732