Program Guide 12-21-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:04:00 00:20:48 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

00:29:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

01:08:00 00:19:58 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 59 in E flat major András Schiff, piano Teldec 17141

01:32:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

02:36:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

02:58:00 00:29:20 Christopher Rouse Karolju BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

03:32:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

03:59:00 00:57:28 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

04:59:00 00:26:11 Johann Sebastian Bach Magnificat in D major Boston Baroque Martin Pearlman Tamara Matthews, soprano; Deanne Meek, mezzo-soprano; Mary Phillips, mezzo-soprano; Don Frazure, tenor; Stephen Powell, baritone Telarc 80651

05:28:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

05:45:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

05:51:00 00:06:09 Johann Sebastian Bach Cantata No.191: Chorus 'Gloria in Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:15:00 00:03:47 Anonymous Riu, riu, chiu West Edge String Quartet Centaur 3087

06:20:00 00:04:21 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:28:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

06:40:00 00:07:16 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols Cleveland Orchestra Robert Porco Todd Boyce, baritone; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

06:51:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer Cantus Cantus 1211

06:58:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:37 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

07:14:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

07:24:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

07:28:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

07:30:00 00:03:01 Anonymous Personet hodie Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

07:40:00 00:08:24 Jonathan Smith A Little Christmas Medley Mainstreet Brass MSR 1325

07:51:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major András Schiff, piano Decca 421369

07:55:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa Mainstreet Brass MSR 1325

08:07:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:15:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

08:25:00 00:02:46 Traditional Il est né le divin enfant Marielle Nordmann, harp; Alexandre Lagoya, guitar; Simion Stanciu, panpipe; Pierre Lenert, viola Erato 45975

08:30:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

08:40:00 00:08:35 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

08:51:00 00:02:03 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Serenade 'Deh vieni alla Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

08:55:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:17:01 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:27:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

09:35:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

09:52:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu! Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

09:57:00 00:03:11 Leroy Anderson Sleigh Ride Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2005

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:04:10 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major András Schiff, piano Decca 421422

10:07:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 András Schiff, piano Teldec 17141

10:12:00 00:12:03 Ottorino Respighi Pastorale afterTartini in C major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

10:26:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:32:00 00:03:31 Traditional Advent Hymn Cantus Cantus 1211

10:40:00 00:04:12 Traditional The Coventry Carol Ross Duffin Quire Cleveland Quire 105

10:46:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

10:51:00 00:24:02 Benjamin Britten A Ceremony of Carols Op 28 Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:13 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:28:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:31:00 00:02:09 Traditional I Saw Three Ships Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:33:00 00:03:27 C. E. F. Weyse O Green and Shimmering Tree, Good Day Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:36:00 00:02:49 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:41:00 00:03:10 Traditional A Maiden Most Gentle Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:44:00 00:02:46 Edmund Walters Ding Dong Doh Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:47:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:51:00 00:03:12 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear? Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:15:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

12:30:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

12:37:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

12:44:00 00:12:04 César Franck Les Djinns Arnhem Philharmonic Orchestra Roberto Benzi François-Joël Thiollier, piano Naxos 553472

12:56:00 00:01:34 Jule Styne Let it Snow Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:57:28 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:37 Traditional The Holly and the Ivy (English) Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

14:02:00 00:01:48 Traditional I Saw Three Ships Etherea Vocal Ensemble Delos 3422

14:06:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck András Schiff, piano Decca 421369

14:22:00 00:09:17 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Cello in B flat major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, violin; Amanda Forsyth, cello Analekta 8783

14:34:00 00:05:29 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Nun komm der Heiden Piers Lane, piano Hyperion 67344

14:41:00 00:14:07 Richard Addinsell A Christmas Carol: Suite Royal Philharmonic David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

14:57:00 00:01:35 Traditional Deck the Halls King's Singers EMI 64133

15:01:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

15:20:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

15:30:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

15:37:00 00:04:35 Harold Darke In the Bleak Midwinter City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

15:44:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:56:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

15:58:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Schoenberg in Vienna and New York

16:05:00 00:03:54 Johann Sebastian Bach Mass in b: Dona nobis pacem Robert Shaw Robert Shaw Chorale & Orch RCA 300350

16:12:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

16:26:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:32:00 00:06:44 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: Four Carols Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

16:41:00 00:07:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

16:52:00 00:04:14 Domenico Scarlatti Sonata in G major András Schiff, piano Decca 421422

16:58:00 00:01:29 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Break forth, O Academy Ancient Music Berlin René Jacobs RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

17:05:00 00:04:54 Zdenek Fibich Poème Václav Neumann Czech Philharmonic Orfeo 180891

17:13:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

17:17:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:26:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 excerpts Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

17:40:00 00:04:15 John Rutter There is a Flower Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

17:46:00 00:03:01 Anonymous The Angel Gabriel (Gabriel's Message) Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

17:52:00 00:03:17 John Jacob Niles I Wonder As I Wander Burning River Brass BurnRiver 2008

17:55:00 00:03:40 Anonymous E la don, don Verges Maria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

18:31:00 00:02:33 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:35:00 00:01:26 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Champagne Aria 'Finch' Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:38:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major András Schiff, piano Decca 440307

18:52:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

19:26:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland, Ross W. Duffin, Artistic Director - Carols for Quire VIII, recorded earlier this month

Cum nasset esset Jesus Christoph Thomas Walliser (1568–1648)

A Northern Christmas

Lapsed caicki laolacatt Anon. 16th-century Finnish (arr. Ross W. Duffin)

Iloidcam ja remuidcam Anon. 16th-century Finnish (arr. Ross W. Duffin)

Meklētāja cel̦š (The Christmas Rose) Andrejs Jansons (b.1938)

A Spanish Christmas “Salad”

La Trulla Bartolomé Carceres (fl.ca.1550)

Magi veniunt ab oriente Jacobus Clemens non papa (ca.1510–1555)

Mission to the Indians

The Huron Carol St. Jean de Brébeuf (ca.1647) arr. R. Duffin

Joseph est bien marié Abenaki noël (ca.1700) arr. R. Duffin

Conditor alme siderum Mohawk hymn (ca.1700) arr. R. Duffin

Africans in Portugal

Sã qui turo zente pleta Anon. Portuguese/African (ca.1700)

Revolutionary America

Judea (A Virgin unspotted) William Billings (1746–1800)

Shiloh (Methinks I see a heavenly host) Billings

English Classics

The Lamb (1927) Charles Wood (1866–1926)

In the bleak midwinter (1906) Gustav Holst (1874–1934)

Benedicamus Domino (1918) Peter Warlock (1894–1930)

21:40:00 00:17:42 Johann Christoph Pez Concerto Pastorale in F major Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: Christmas music from soprano Jessye Norman

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:09:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:17:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:26:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:38:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:44:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:52:00 00:03:43 Jacob Clemens non Papa Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Stile Antico Harm Mundi 807575

23:55:00 00:02:44 Bob Chilcott The Shepherd's Carol John Rutter Cambridge Singers Collegium 133