Program Guide 12-20-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

00:15:00 00:24:49 John Rutter Dancing Day

Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

00:42:00 00:33:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

01:17:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

02:25:00 00:58:35 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Rohangiz Yachmi, alto; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

03:26:00 00:26:12 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Suite

Rudolph Kempe Royal Philharmonic EMI 68736

03:54:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

04:36:00 00:18:59 Patric Standford A Christmas Carol Symphony

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

04:57:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

05:20:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

05:31:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

05:51:00 00:05:24 Adolphe Adam O Holy Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Robert Sullivan, trumpet; Jack Sutte, trumpet MAA 2005

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 John Rutter Shepherd's Pipe Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

06:15:00 00:05:46 Franz Liszt Transcendental Etude No. 12 in B flat minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

06:25:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:32:00 00:02:53 James Swearingen And the Herald Angels Sang

Frederick Fennell Fennell Symphonic Winds ELF 991018

06:40:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

06:51:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Magnificat: Final Choruses

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

06:57:00 00:03:10 Raymond Scott The Toy Trumpet

New London Orchestra Ronald Corp Mark Calder, trumpet Hyperion 67067

07:05:00 00:04:35 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Snowflakes

Sergiu Comissiona Houston Symphony Pro Arte 251

07:10:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

07:20:00 00:03:31 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

07:25:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:30:00 00:05:15 John Foster While shepherds watched their flocks

Taverner Players Andrew Parrott Taverner Choir EMI 54529

07:40:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

07:49:00 00:04:00 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

07:56:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

08:00:00 00:04:00 John Rutter Candlelight Carol

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

08:07:00 00:05:32 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

08:15:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

08:20:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

08:28:00 00:05:54 Wolfgang Amadeus Mozart Three German Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

08:40:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

08:50:00 00:02:42 Traditional Joseph est bien marié

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

08:55:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

09:05:00 00:15:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 9 in B flat major Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:26:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

09:34:00 00:11:29 Francis Poulenc Four Christmas Motets

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

09:47:00 00:04:28 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: December

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

09:55:00 00:03:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:40 Peter Hurford Sunny Bank

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

10:03:00 00:02:06 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Chorus FanfareCin 1

10:07:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

10:22:00 00:08:21 Michael Praetorius Christmas Vespers: Processional

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Koch Intl 7673

10:32:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

10:40:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:51:00 00:26:47 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

11:20:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:03:56 Katherine K. Davis The Little Drummer Boy

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:30:00 00:03:30 John Rutter Angels' Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleve Orch Children's Chorus MAA 2014

11:34:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:35:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:43:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:46:00 00:03:34 Mel Tormé The Christmas Song

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:50:00 00:01:47 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:52:00 00:03:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:00pm BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:06:51 Leroy Anderson A Christmas Festival

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

12:15:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:25:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us"

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:32:00 00:02:49 Franz Liszt Two Concert Etudes: Gnomenreigen

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

12:38:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

12:43:00 00:04:07 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Richard Bonynge London Symphony DeutGram 469376

12:49:00 00:08:35 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

13:41:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:46 Samuel Scheidt O Little One Sweet

Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

14:03:00 00:02:22 Michael Praetorius In dulci jubilo

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

14:08:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:24:00 00:11:09 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Bath Festival Orchestra Yehudi Menuhin Robert Masters, violin; Derek Simpson, cello Warner 555053

14:37:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns'

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:55:00 00:04:23 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:01:00 00:17:25 Leopold Mozart Cassation in G 'Toy Symphony'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 416386

15:21:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

15:32:00 00:04:49 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:41:00 00:05:46 Franz Liszt Transcendental Etude No. 12 in B flat minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:48:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mozart in Salzburg, Bloch in America

15:58:00 00:04:42 Roger Harvey Fantasy de Noël

Burning River Brass BurnRiver 2008

16:06:00 00:02:47 Traditional The First Nowell

Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

16:12:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through 'The Twelve Days of Christmas'

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

16:27:00 00:05:02 Scott Joplin The Entertainer

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:35:00 00:03:41 James Pierpont Jingle Bells

Marielle Nordmann, harp; Simion Stanciu, panpipe; Alexandre Lagoya, guitar; Pierre Lenert, viola Erato 45975

16:41:00 00:03:02 Johann Sebastian Bach Magnificat: Magnificat anima mea

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

16:44:00 00:03:53 Antonio Vivaldi Final Choruses from Gloria

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

16:52:00 00:03:26 Traditional Little Red Bird

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano Avie 2269

16:56:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

17:05:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:13:00 00:12:46 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley No. 3

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

17:27:00 00:07:14 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Noël

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

17:40:00 00:05:09 Franz Liszt Three Concert Etudes: Un sospiro

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:47:00 00:02:59 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:52:00 00:02:58 Traditional Noël nouvelet 'Sing We Now of Christmas'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

17:57:00 00:02:16 John Henry Hopkins Jr We Three Kings

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:45 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 25 for Piano & Violin in F

Mitsuko Uchida, piano; Mark Steinberg, violin Philips 4115

18:31:00 00:05:27 Franz Liszt Paganini Etude No. 2 in E flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:39:00 00:03:26 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:44:00 00:09:40 Daniel Pinkham Christmas Cantata

Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

18:54:00 00:04:54 Franz Liszt Transcendental Etude No. 8 in C minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:23 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

19:18:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:57:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:17:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

20:29:00 00:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 19 in F major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

20:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Orli Shaham, piano Canary 15

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mozart in Salzburg, Bloch in America

21:04:00 00:23:57 Various 'Christmas with Chanticleer and Dawn

Joseph Jennings Dawn Upshaw, soprano; Chanticleer Teldec 85555

21:30:00 00:03:30 Francis Poulenc Four Christmas Motets: O magnum mysterium

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire SFM 14

21:35:00 00:09:54 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn; Brigitte Täubl, violin DHM 77352

21:47:00 00:06:18 John Harbison Remembering Gatsby

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

21:55:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

22:32:00 00:13:59 Mátyás Seiber Serenade for Winds

Chamber Orchestra of Europe Members of ASV 812

22:48:00 00:10:33 John Taverner Magnificat à 5

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

22:55:00 00:03:13 Stuart Thompson The Holly and the Ivy

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 573421

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:13:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:21:00 00:05:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

23:26:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

23:36:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:41:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:55:00 00:03:01 Leopold Stokowski Traditional Slavic Christmas Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

23:56:00 00:03:52 Armas Toivo Valdemar Maasalo The Bells of Christmas

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730