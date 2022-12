Program Guide 12-09-2016

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:48 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

00:25:00 00:40:13 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44784

01:07:00 00:39:12 Antonio Vivaldi Violin Concertos Op 8/1-4 'Four Seasons' Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

01:48:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

02:32:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

02:56:00 00:34:57 Louise Farrenc Symphony No. 2 in D major Op 35 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

03:33:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

04:19:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

04:59:00 00:18:22 Franz Joseph Haydn Concerto for 2 Horns in E flat major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Michael Thompson, horn; Richard Watkins, horn Nimbus 5018

05:19:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:30:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51 Evgeny Kissin, piano RCA 68911

05:53:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum Canadian Brass Steinway 30027

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:09 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

06:15:00 00:06:28 George Frideric Handel Messiah: Comfort Ye...Every valley shall Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2208

06:25:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 Aulos Wind Quintet Schwann 310011

06:40:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:54:00 00:01:10 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Chinese Dance Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

07:10:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

07:25:00 00:03:26 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

07:28:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:43:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:56:00 00:02:26 Johann Strauss Jr Banditen Galop Op 378 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:58:00 00:01:14 Traditional March of the Kings Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

08:07:00 00:06:00 William Byrd Lullaby, My Sweet Little Baby Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

08:19:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

08:30:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

08:45:00 00:05:39 Franz Liszt Transcendental Etude No. 6 in G minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

08:50:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:59:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:11:00 00:13:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

09:31:00 00:06:45 Louis Moreau Gottschalk Caprice Americain 'Columbia' Op 34 Leonard Pennario, piano EMI 64668

09:40:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

09:47:00 00:03:17 John Jacob Niles I Wonder As I Wander Burning River Brass BurnRiver 2008

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

10:05:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:11:00 00:13:45 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

10:32:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

10:36:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

10:41:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:48:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

10:51:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

11:17:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

11:23:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:03:10 Traditional A Maiden Most Gentle Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:28:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:32:00 00:00:52 Gregg Smith Fear Not Good Shepherds Gareth Morrell Joela Jones, piano; Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:33:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:41:00 00:03:59 Traditional Wexford Carol Cleveland Orchestra Robert Porco Brian Keith Johnson, baritone; Mary Kay Fink, Irish whistle; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:45:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu! Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

11:48:00 00:03:01 George Frideric Handel Messiah: And the glory of the Lord Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:51:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:56:00 00:02:32 Traditional The Truth Sent from Above Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

12:00pm BBC NEWS; THE BW MEN’S CHORUS/Frank Bianchi, live from the Westfield Insurance Studio Theater in the Idea Center in Playhouse Square

Carol of the Bells - Mykola Leontovich/Arr. A. Frackenpohl

Silent Night - Franz Gruber

A Swingin’ Christmas - arr Jay Althouse and Mark Hayes (Winter Wonderland - Felix Bernard & I’ll Be Home for Christmas - Walter Kent--Peter Henkels, conductor; Sydney Jahnigen and Nick Urbanic, soloists

O Come, O Come Emmanuel - Thomas Helmore (arr Aric Anloague, based on Pentatonix version)—Mr. Sun’s Echo

Christmas Wish - Gillian Britton (arr Straight No Chaser)—Mr. Sun’s Echo

Grown Up Christmas List - David Foster and Linda Thompson Jenner (arr Mark Hayes)--Sydney Jahnigen, conductor; Jeff Jaskolka, accompanist; Bob Winters and Cameron Cabot, soloists

The Christmas Song - Mel Torme and Robert Wells (arr Mark Hayes)--Jason Falkofsky, conductor; Steve Pernod, soloist

Text Me Merry Christmas - Adam Schlesinger and David Javerbaum (arr Straight No Chaser)—Mr. Sun’s Echo

The Ground from “Sunrise Mass” - Ola Gjeilo

O Holy Night - Adolphe Adam--Tracy Grady, BW Voice Faculty, soloist

Betelehemu - Nigerian Christmas Song (arr Wendell Whalum)—David Croglio and Mike Newcomb, soloists; Drew Andreatta, percussion (congas, djembe)

White Christmas - Irving Berlin (arr Roy Ringwald)—Michelle Mklhouf nd Jeff Jaskolka, piano

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:00 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major Cleveland Orchestra George Szell Rafael Druian, violin; Abraham Skernick, viola Sony 86793

13:33:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

14:03:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

14:10:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:27:00 00:06:03 Louis-Claude Daquin Noel No. 10 'Grand jeu et Duo' Todd Wilson, organ MAA 11009

14:48:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:01:00 00:13:53 Antonio Vivaldi Magnificat in G minor Academy of Ancient Music Stephen Cleobury Sarah Fox, soprano; Deborah Norman, soprano; Michael Chance, countertenor; James Gilchrist, tenor; Choir King's College Cambridge EMI 57265

15:18:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

15:32:00 00:05:18 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:43:00 00:04:54 Franz Liszt Transcendental Etude No. 8 in C minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

15:51:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

15:58:00 00:05:23 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan: New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Lou Harrison Takes "Old Granddad" Out for a Ride

16:10:00 00:02:59 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

16:14:00 00:10:37 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

16:31:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

16:41:00 00:08:24 Jonathan Smith A Little Christmas Medley Mainstreet Brass MSR 1325

16:53:00 00:02:09 Traditional My Dancing Day Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

16:56:00 00:03:00 Daniel Read While Shepherds Watched Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

17:05:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

17:26:00 00:09:03 Franz Liszt Three Concert Etudes: Il lamento Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:40:00 00:05:25 Pietro A. Yon Gesu Bambino A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

17:47:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Final Chorale Bay Brass A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

17:53:00 00:02:10 Johann Georg Ebeling All My Heart This Night Rejoices John Rutter Cambridge Singers Collegium 503

17:57:00 00:02:00 Traditional Jolly Old St. Nicholas Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:14 John Rutter Brother Heinrich's Christmas City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Brian Kay, narrator Collegium 115

18:30:00 00:04:49 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:36:00 00:04:11 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

18:43:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

18:54:00 00:04:23 Franz Liszt Transcendental Etude No. 10 in F minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

19:22:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

19:57:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

20:09:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

20:24:00 00:32:13 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

21:03:00 00:20:53 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

21:26:00 00:05:41 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:34:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

21:45:00 00:09:26 William Lloyd Webber Aurora Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

21:56:00 00:03:08 Johannes Brahms Es ist ein Ros' entsprungen Op 122 Todd Wilson, organ MAA 11009

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, From Apple to IBM: One Creative Company’s 30 year Journey

Nancy Kramer, Founder and Chairman, Resource/Ammirati, an IBM Company.

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

23:08:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:22:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:26:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from 'Never Far Away' San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:38:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:45:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:56:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139