Program Guide 12-08-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:17:58 Domenico Cimarosa Concerto for 2 Flutes in G major London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute; Jeanne Galway, flute RCA 63701

00:22:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

01:01:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

01:30:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

02:42:00 00:25:41 William Byrd Mass for Five Voices Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

03:10:00 00:30:43 Bohuslav Martinu Symphony No. 6 'Fantaisies Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 7805

03:43:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

04:19:00 00:25:54 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70 Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

04:47:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

05:23:00 00:12:14 Herbert Howells Pastoral Rhapsody Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9410

05:37:00 00:05:04 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

05:53:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

05:59:00 00:01:04 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:21 Herbert Howells Sing Lullaby James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66668

06:13:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:21:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

06:25:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

06:33:00 00:03:29 William Byrd Venite exultemus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

06:40:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

06:51:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

07:15:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

07:25:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

07:30:00 00:04:08 Peter Warlock Bethlehem Down Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

07:40:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

07:45:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:51:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:55:00 00:03:26 Traditional Crowley's Reel The Chieftains Sir James Galway, flute RCA 7892

BBC NEWS

08:07:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

08:19:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:24:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:39:00 00:01:42 William Byrd Mass for Five Voices: Kyrie Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

08:40:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

08:51:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

09:00:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:09:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

09:31:00 00:06:26 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:35:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

09:55:00 00:03:04 Henry J. Gauntlett Once in Royal David's City Andrew Carwood St. Paul's Cathedral Choir; Simon Johnson, organ Decca 4789225

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:01:38 Mikola Leontovich Carol of the Bells Cantus Cantus 1211

10:01:00 00:02:03 James Pierpont Jingle Bells Burning River Brass BurnRiver 2008

10:03:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

10:16:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria 'Lord Nelson' Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

10:19:00 00:05:41 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:51:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

11:18:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

11:26:00 00:05:59 Alan Silvestri The Polar Express: Suite Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:32:00 00:01:27 John Joubert Torches Op 7 Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:34:00 00:03:56 Katherine K. Davis The Little Drummer Boy Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:40:00 00:03:27 C. E. F. Weyse O Green and Shimmering Tree, Good Day Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:43:00 00:03:53 Franz Gruber Silent Night Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:47:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BBC NEWS

12:06:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:16:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:30:00 00:02:24 William Byrd Sing Joyfully Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

12:37:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

12:45:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:57:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:41:29 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:45:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:01:00 00:01:38 Traditional Tous les bourgeois de Châtre Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

14:03:00 00:02:26 Michel Corrette Nouveau noël from Symphonie des noëls Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

14:07:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:18:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:25:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

14:58:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

15:02:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:19:00 00:12:12 Robert Russell Bennett The Many Moods of Christmas: Medley Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

15:33:00 00:04:06 William Byrd Ave verum corpus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

15:43:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on 'Mein junges Leben hat David Greilsammer, piano Sony 792969

15:58:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:05:00 00:03:20 Traditional Londonderry Air 'Danny Boy' National Philharmonic Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 7892

16:12:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

16:29:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

16:37:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:41:00 00:08:16 William Byrd Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

16:52:00 00:02:52 Traditional I Saw a Maiden John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

16:58:00 00:01:24 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:05:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:26:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

17:41:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

17:47:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

17:52:00 00:02:47 Traditional The First Nowell Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

17:57:00 00:02:04 Jacob Handl Hodie Christus natus est Chanticleer Teldec 94563

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

18:33:00 00:04:47 Jean Sibelius The Language of Birds: Wedding March Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

18:40:00 00:02:57 Jean Sibelius Julvisa Op 1 Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

18:44:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

18:55:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

19:16:00 00:38:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:56:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:15:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

20:33:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:04:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

21:21:00 00:09:29 Franz Liszt Transcendental Etude No. 11 in D flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

21:32:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82 San Francisco Symphony Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

21:46:00 00:03:43 Gabriel Fauré Nocturne No. 3 in A flat major Op 33 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:52:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

22:25:00 00:14:31 Marc-Antoine Charpentier Noëls for Instruments Bernard Labadie Les Violons du Roy Dorian 90180

22:41:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:04:45 Anthony Holborne Pavan 'The Image of Melancholy' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

23:06:00 00:04:06 William Byrd Ave verum corpus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

23:10:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:19:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:25:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute & Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:30:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:40:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:44:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:56:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Salut Salon Warner 554295

23:57:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272