Program Guide 11-17-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

00:39:00 00:24:14 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 23 in F major Dover Quartet Cedille 167

01:05:00 00:25:19 Hershy Kay Cakewalk Suite Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

01:32:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

02:08:00 00:47:53 John Knowles Paine Symphony No. 2 in A major Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

02:58:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

03:48:00 00:36:28 David Amram This Land: Symphonic Variations on a David Amram Colorado Symphony Newport 85692

04:26:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

04:53:00 00:25:18 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 2 in C minor Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

05:20:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:38:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

05:52:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

06:15:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

06:25:00 00:02:58 Traditional Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008

06:30:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

06:40:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:42:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2 George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

06:53:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:10:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

07:26:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

07:30:00 00:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

07:40:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:48:00 00:09:43 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D major Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin; Stephen Marvin, violin; Anner Bylsma, cello; Christina Mahler, cello Sony 62719

BBC NEWS

08:07:00 00:04:27 John Williams 1941: March Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

08:15:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80 Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

08:25:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

08:30:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

08:32:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:40:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:50:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:55:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno John Mauceri London Philharmonic LPO 86

09:08:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:31:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:55:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor Jenny Lin, piano Steinway 30028

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:05:28 David Amram American Dance Suite: Cajun Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85546

10:07:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from 'Traceries' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:12:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:26:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:31:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:38:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:50:00 00:25:18 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 2 in C minor Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

11:18:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:27:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:39:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

11:50:00 00:08:08 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 3 Op 29 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

BBC NEWS

12:07:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

12:27:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

12:31:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

12:38:00 00:04:41 Robert Schumann Novelette No. 1 in F major Op 21 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

12:45:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:57:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

13:47:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

14:02:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

14:09:00 00:04:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

14:16:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:49:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

15:04:00 00:21:02 Franz Schubert Fantasy in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

15:27:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

15:34:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:41:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:49:00 00:07:02 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35 London Symphony André Previn Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 3526

15:58:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22 Dover Quartet Cedille 167

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Jasper Quartet Sono Lumin 92152

16:13:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

16:27:00 00:05:33 John Williams Far and Away: Themes La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:35:00 00:04:06 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Marian & La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:41:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

16:52:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

16:57:00 00:02:21 Jean-Philippe Rameau Rondeau 'La Villageoise' Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

17:05:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

17:26:00 00:07:17 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

17:40:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:46:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

17:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:58:00 00:01:22 Manuel de Falla El amor brujo: Canción del amor dolido Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 22 in B flat major Dover Quartet Cedille 167

18:34:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

18:43:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:49:00 00:05:28 David Amram American Dance Suite: Cajun Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85546

18:56:00 00:03:12 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:12:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:23:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major Janina Fialkowska, piano Atma 2532

20:37:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

21:00:00 PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA with Lori SkeltOn - Edo de Waart, conductor

Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F major, Op 90 (1883)

Johannes Brahms: Symphony No. 4 in E minor, Op 98 (1885)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:06:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:10:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:17:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:28:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:43:00 00:06:19 Carl Busch Elegie Op 30 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:49:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:56:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103