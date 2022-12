Program Guide 11-11-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:45 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin Alexander Schimpf, piano Oehms 867

00:29:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111 Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

01:03:00 00:38:52 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

01:44:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

02:28:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

02:55:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

03:35:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:08:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:37:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

05:21:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

05:37:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

05:53:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

06:15:00 00:08:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Seiji Ozawa Orchestra of Paris Philips 4788977

06:24:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:32:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

06:40:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

06:51:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

06:53:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

06:58:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

07:10:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

07:15:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:26:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

07:32:00 00:03:38 Robert Moran Trinity Requiem: Psalm 23 Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

07:40:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

07:45:00 00:03:00 Michael Flanders &Donald Swann Ill Wind Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80367

07:50:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:55:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:56:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:07:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

08:15:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

08:20:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:25:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

08:30:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:32:00 00:03:06 Aaron Copland Fanfare for the Common Man Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:40:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

08:55:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:05:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

09:27:00 00:05:29 William Steffe The Battle Hymn of the Republic Orchestra of Temple Square Craig Jessop Mormon Tabernacle Choir Telarc 80606

09:35:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

09:45:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

09:57:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:22 Sergei Prokofiev Waltz Suite: Mephisto Waltz Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

10:05:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

10:12:00 00:12:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E major Op 14 Peter Takács, piano Cambria 1175

10:26:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:32:00 00:03:23 Percy Grainger Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

10:38:00 00:06:05 George Butterworth The Banks of Green Willow Keith Lockhart BBC Concert Orchestra BBC 392

10:46:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

10:51:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

11:19:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

11:30:00 00:08:57 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Alfred Brendel, piano Philips 4788977

11:41:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:52:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:07:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:15:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

12:28:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

12:34:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

12:40:00 00:03:02 Richard Hayman Armed Forces Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

12:46:00 00:11:35 Zoltán Kodály Dances of Marosszék Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

13:42:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:04:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

14:08:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:39:00 00:11:12 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 6 Op 111 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

14:52:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

15:01:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

15:23:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

15:31:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:39:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

15:47:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:56:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

15:58:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Stravinsky's "Ragtime"

16:08:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:14:00 00:06:07 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz 'Since we met' Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

16:20:00 00:05:35 Sergei Prokofiev War and Peace: New Year's Eve Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

16:31:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

16:37:00 00:02:54 John Williams Fanfare for a Special Occasion Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

16:42:00 00:07:22 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:52:00 00:03:54 "PDQ Bach" Two Rounds 'The Mule' and 'O Serpent' Michèle Eaton, off-coloratura; David Düsing, tenor profundo; Peter Schickele, vocal Telarc 80666

16:56:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:05:00 00:05:25 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

17:26:00 00:09:05 Paul Turok Variations on an American Song Op 20 Leonard Slatkin Nashville Symphony Naxos 559373

17:40:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

17:46:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:53:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

17:56:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:37 John Williams The Reivers Boston Pops Orchestra John Williams Burgess Meredith, narrator Sony 64147

18:29:00 00:04:20 John Williams For 'The President's Own' Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

18:36:00 00:04:40 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Voces8 Decca 4785703

18:42:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

18:52:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:29:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

19:57:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yuja Wang, piano DeutGram 16606

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

20:22:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:41:00 00:18:03 Richard Strauss Don Juan Op 20 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

21:00 SPECIAL: Salute in Song - A Veterans' Day Special with Alison Young, featuring performances by the male vocal ensemble Cantus:

In Flanders Fields, Waiting for the Dawn of Peace, Last Letter Home, Imagine, and America the Beautiful.

CHRISTINE DONKIN: In Flanders Fields

RP WESTON & BERT LEE: Goodbye-ee

LEOS JANACEK: Ach vojna (Oh, Army)

BOB CHILCOTT: 5 ways to kill a man

TIM TAKACH: Luceat eis

ANTONIN DVORAK, arr. LOOMER: Going Home

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Adoption in America Today: The Good, the Bad, and a Path to Reform with April Dinwoodie,

Chief Executive, The Donaldson Adoption Institute; when adoption processes and practices are ethical, parents and professionals are informed,

and children are at the center, the extended family of adoption can be a model for a truly evolved definition of family.

A lack of uniform laws, regulations and consistent standards, coupled with a lack of education, can leave everyone in the extended family of adoption unprepared and vulnerable,

including children, parents and professionals. After decades of research, passionate advocacy and practical experiences, why haven’t policies and practices on behalf of children

and families moved far enough and fast enough?

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:09:00 00:11:01 Don Gillis Prayer and Hymn for a Solemn Occasion Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 618

23:23:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

23:32:00 00:07:08 William Grant Still The American Scene: Tomb of the Unknown Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:41:00 00:06:03 Dave Brubeck Regret Brodsky Quartet Chandos 10801

23:47:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

23:56:00 00:03:04 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310