Program Guide 11-09-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:22:05 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

00:28:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

01:14:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

01:45:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

02:15:00 00:51:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

03:08:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:52:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

04:16:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

04:45:00 00:42:04 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

05:28:00 00:15:05 Vittorio Giannini Concerto Grosso David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

05:45:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:53:00 00:04:21 Eric Whitacre Sleep Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:15:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

06:28:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:30:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:40:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

06:48:00 00:01:46 Franz Schubert Heidenröslein Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March 'Shield of Liberty' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:10:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

07:20:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:25:00 00:01:57 Randy Newman Family Album: Emil Teaches Sonja Henie Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

07:27:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating Canadian Brass Steinway 30027

07:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:33:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:40:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

07:45:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:51:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

08:07:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

08:15:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

08:25:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:29:00 00:03:52 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Where Corals Lie Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

08:33:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

08:40:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:50:00 00:02:33 John Lennon/Paul McCartney And I Love Her Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

08:55:00 00:05:57 Alec Wilder Air for Flute Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Eugenia Zukerman, flute Newport 85570

09:05:00 00:14:55 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108 Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

09:25:00 00:09:46 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:35:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

09:49:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:01:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

10:06:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:19:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:23:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:50:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

11:16:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:27:00 00:07:23 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

11:34:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

12:07:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

12:17:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

12:25:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey! Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:27:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:51:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

13:51:00 00:05:46 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

14:03:00 00:05:11 Horatio Parker Scherzo for Strings Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

14:09:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

14:25:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

15:00:00 00:22:05 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

15:22:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068

15:27:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

15:32:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:58:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia! BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Senor Rodrigo's Popular Concierto

16:06:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

16:12:00 00:11:51 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

16:27:00 00:02:43 David Arnold The World is Not Enough: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:29:00 00:03:22 Madonna Die Another Day: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:37:00 00:02:24 Monty Norman James Bond Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:41:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:52:00 00:02:52 Ernst Toch Geographical Fugue Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

16:57:00 00:02:36 Ernesto Lecuona La habanera Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:05:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

17:25:00 00:10:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

17:41:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

17:46:00 00:02:45 Johannes Brahms Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52 Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

17:52:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

17:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:18:50 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

18:31:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

18:37:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:42:00 00:11:58 Henri Sauguet La nuit Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

18:55:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:36 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

19:27:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Rejoice Greatly' Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

20:00:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve concerts by

Burning River Baroque and CIPC Gold-medalist Nikita Mndoyants

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by soprano Kathleen Battle

Sony 62035

Deutsche Grammophon 429790

Handel: Rejoice Greatly

Mozart: Laudate Dominum

Handel: Oh had I Jubal's lyre

Bach: Schafe Kommen

Mascagni: Ave Maria

Bach: Bist du bei mir

Bach: Mein glaubiges Herze

Faure: Pie Jesu

Bach/Gounod: Ave Maria

Traditional: Were you there?

Traditional: Oh glory

Traditional: Talk about a child

Traditional: My God is so high

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:09:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:19:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:26:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:35:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:45:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:54:00 00:02:46 Francis Poulenc 'C' Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

23:57:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316