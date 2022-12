Program Guide 11-03-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

00:23:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

00:54:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

01:42:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:17:00 01:06:32 Dmitri Shostakovich Symphony No. 8 in C minor Op 65 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

03:26:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

03:56:00 00:30:53 David Diamond Symphony No. 3 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3103

04:29:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

04:57:00 00:26:37 Robert Schumann Fantasy Pieces Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

05:26:00 00:13:31 Giacomo Meyerbeer Les Huguenots: Overture & Suite Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

05:41:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

05:53:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"] Voces8 Decca 22601

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:15:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:30:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13 Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:40:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

06:51:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Paul Crossley, piano Sony 53111

06:52:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:55:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:16:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

07:26:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:30:00 00:04:07 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:40:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

07:50:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

07:55:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

BBC NEWS

08:07:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

08:15:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

08:24:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

08:30:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

08:42:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:50:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:55:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

09:05:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

09:11:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

09:23:00 00:02:16 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho' Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

09:28:00 00:04:54 Leonard Bernstein On the Waterfront: Selections Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:35:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

09:55:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

10:00:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:02:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

10:09:00 00:11:23 Felix Mendelssohn String Symphony No. 6 in E flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

10:21:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:30:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:36:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

10:44:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

11:25:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

11:36:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

11:46:00 00:09:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

11:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

BBC NEWS

12:06:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:16:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:26:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

12:30:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

12:38:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:46:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra 'Mark Twain' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

12:57:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:34:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

13:38:00 00:22:04 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

14:01:00 00:03:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Fugue Alexander Schimpf, piano Oehms 867

14:05:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

14:09:00 00:14:49 Sergei Taneyev Concert Suite: Theme & Variations Op 28 Philharmonia Orchestra Nicolai Malko David Oistrakh, violin EMI 65419

14:26:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:45:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:57:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

15:02:00 00:22:27 Sergei Prokofiev Summer Night Suite Op 123 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

15:26:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

15:32:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

15:40:00 00:07:55 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

15:49:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:58:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

16:06:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

16:14:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

16:27:00 00:02:35 John Barry Diamonds Are Forever: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:29:00 00:01:37 John Barry On Her Majesty's Secret Service: Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:31:00 00:02:55 John Barry You Only Live Twice: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:36:00 00:03:01 John Barry Thunderball: Theme Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

16:41:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

16:52:00 00:03:14 Paul Hindemith Ragtime Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

16:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:05:00 00:05:05 Xavier Montsalvatge Madrigal sobre un tema popular Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo; Peter Bruns, cello DeutGram 4795448

17:41:00 00:07:32 Vincenzo Bellini Norma: Casta diva London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 467049

17:49:00 00:01:13 Gilbert & Sullivan The Mikado: Here's a how-de-do Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor; Richard Suart, baritone Telarc 80284

17:52:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:09:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

18:37:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

18:42:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

18:46:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

18:55:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

19:22:00 00:32:35 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

19:56:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:09:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

20:16:00 00:41:58 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

MILWAUKEE SYMPHONY with Lori Skelton - Hans Graf, conductor; Orli Shaham, piano

Witold Lutoslawski: Musique funèbre (1958)

Bela Bartok: Piano Concerto No. 3 (1945)

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in b Op 74 ‘ Pathétique’ (1893)



SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:08:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:19:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

23:25:00 00:08:59 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:36:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:43:00 00:11:26 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

23:56:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31 Ronald Smith, piano Arabesque 6523