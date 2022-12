Program Guide 11-02-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

00:24:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major Concerto Cologne Capriccio 10280

00:47:00 00:38:46 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100 George Szell Cleveland Orchestra Sony 63124

01:28:00 00:53:19 Franz Schubert Mass No. 6 in E flat major Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Glenn Siebert, tenor; Myron Myers, bass Telarc 80212

02:23:00 01:07:08 Franz Liszt A Faust Symphony Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Vinson Cole, tenor; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:32:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

03:50:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

04:19:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler' Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

04:48:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

05:15:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

05:43:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

05:49:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

05:59:00 00:01:03 Thomas Morley Galliard "Can She Excuse" Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

06:15:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:25:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595

06:31:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:40:00 00:06:07 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz 'Since we met' Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:51:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:54:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:05:57 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

07:14:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2 IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

07:20:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

07:25:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:30:00 00:06:08 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Tarantella Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

07:40:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:50:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

07:55:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

08:07:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

08:15:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:25:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

08:30:00 00:04:55 Luigi Boccherini Rondo from Cello Concerto No. 9 Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

08:40:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in D major Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

08:50:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

08:55:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

08:58:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:06:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

09:13:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

09:23:00 00:03:33 Richard Allison Batchelar's Delight Corona Guitar Quartet Albany 1084

09:25:00 00:05:13 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Tölz Boys Choir; Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

09:38:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

09:55:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:01:45 Frédéric Chopin Mazurka No. 28 in B major Op 41 Richard Goode, piano Nonesuch 79452

10:05:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:10:00 00:12:38 Richard Wagner Parsifal: Good Friday Spell Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

10:25:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155 Gregory Brown, piano RCA 66007

10:30:00 00:07:38 Keith Emerson Toccata from Piano Concerto No. 1 Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

10:42:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

10:55:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

11:27:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

11:36:00 00:08:58 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

11:49:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

12:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

12:14:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:24:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:31:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:37:00 00:02:50 Josef Strauss Polka 'Fireproof' Op 269 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:42:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

12:53:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

13:39:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

14:06:00 00:02:47 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

14:11:00 00:14:23 Robert Schumann Papillons Op 2 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67120

14:30:00 00:11:12 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 6 Op 111 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

14:43:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:57:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:02:00 00:18:54 Karl Ditters von Dittersdorf Harp Concerto in A Paul Kuentz Chamber Orchestra Paul Kuentz Nicanor Zabaleta, harp DeutGram 439693

15:23:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:32:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

15:40:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

15:47:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:58:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: First — and Last — Orchestral Pieces by Brahms and Harrison?

16:05:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

16:12:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

16:28:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

16:35:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

16:42:00 00:03:22 Sergei Prokofiev Waltz Suite: Mephisto Waltz Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

16:46:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

16:53:00 00:03:25 Sigfrid Karg-Elert Praise the Lord with Drums and Cymbals Op 101 Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Paul Riedo, organ Reference 58

16:58:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major Lera Auerbach, piano Bis 1502

17:04:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

17:23:00 00:09:13 Karl Ditters von Dittersdorf Divertimento for String Trio in D major Vienna String Trio Calig 50876

17:38:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

17:46:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

17:51:00 00:03:22 Sigfrid Karg-Elert Nun danket alle Gott Op 65 Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:14:57 Karl Ditters von Dittersdorf String Quartet No. 6 in A major Gewandhaus Quartet BerlinClas 9261

18:27:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:31:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

18:36:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

18:54:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

19:23:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:56:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Mixon Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Daniel Shapiro, piano

George Frideric Handel: Concerto Grosso in b Op 6/12

Richard Strauss: Burleske in d

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 in C K 338

Igor Stravinsky: Danses Concertantes (1940-42)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by the Imani Winds

Koch 7661

Ravel: Le tombeau de Couperin

Piazzolla: Oblivion

Piazzolla: Fuga e misterio

Mario La Vista: Cinco danzas breves

Valerie Coleman: Umajo

Sontamania: Afro Blue

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:07:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

23:09:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:17:00 00:19:04 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

23:38:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:46:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:53:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:57:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091