Program Guide 10-31-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:12 Luigi Boccherini Symphony No. 6 in D minor Op 12

Giovanni Antonini Il Giardino Armonico, Milano Naïve 30399

00:23:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

00:44:00 00:28:17 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

01:14:00 00:27:20 Darius Milhaud Symphonie No. 1 Op 210

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435437

01:43:00 00:32:19 Felix Mendelssohn Die erste Walpurgisnacht Op 60

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Christine Cairns, mezzo; Jon Garrison, tenor; Tom Krause, baritone; Jeffrey Wells, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Telarc 80184

02:17:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

03:34:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

04:02:00 00:20:37 Maurice Ravel Gaspard de la nuit

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

04:24:00 00:54:30 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

05:21:00 00:05:12 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

05:28:00 00:15:02 Ottorino Respighi Ballad of the Gnomes

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 4028

05:49:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

05:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Salut Salon Warner 554295

06:15:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

06:25:00 00:03:02 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

06:29:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:40:00 00:09:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

06:51:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

06:54:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:07:23 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

07:14:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

07:19:00 00:04:22 Johannes Brahms Finale from Cello Sonata No. 2 Op 99

Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:25:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:40:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

07:42:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:52:00 00:03:07 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:56:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

08:07:00 00:05:53 Franz Joseph Haydn Presto from Symphony No. 67

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

08:14:00 00:02:33 Camille Saint-Saëns Chanson 'Danse macabre' Op 40

François Le Roux, baritone; Graham Johnson, piano Hyperion 66856

08:18:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

08:30:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:40:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody'

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

08:45:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

08:51:00 00:02:25 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

08:55:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:05:00 00:15:41 Franz Liszt Totentanz

BBC Philharmonic Leo Hussain Martin Roscoe, piano BBC 336

09:27:00 00:05:12 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

09:40:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns Chanson 'Danse macabre' Op 40

London Philharmonic Geoffrey Simon Anthony Roden, tenor; Stephanie Chase, violin Cala 4031

09:55:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:41 Giacomo Puccini Le Villi: The Witches' Sabbath

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

10:06:00 00:02:32 Edward MacDowell Hexentanz Op 17

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:10:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

10:25:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

10:32:00 00:03:53 Sir Arnold Bax The Poisoned Fountain

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

10:39:00 00:06:07 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Hobgoblin

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

10:46:00 00:07:23 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

10:56:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:25:00 00:11:30 Modest Mussorgsky St. John's Night on the Bare Mountain

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Anatoli Kotscherga, bass; Berlin Radio Choir; South Tyrol Children's Choir Sony 62034

11:39:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:52:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

12:07:00 00:10:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

12:20:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:29:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:36:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

12:44:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

12:55:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat major

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

13:37:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

13:59:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

14:06:00 00:15:43 Bernard Herrmann Psycho: A Narrative for Orchestra

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

14:26:00 00:11:09 Alexandre Luigini Ballet égyptien: Part 1 Op 12

Richard Bonynge London Symphony Decca 433864

14:41:00 00:12:10 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 5 Op 47

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

14:54:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

15:01:00 00:15:02 Ottorino Respighi Ballad of the Gnomes

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 4028

15:18:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

15:33:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

15:40:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

15:47:00 00:08:22 Franz Schubert The Devil's Pleasure Palace: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:04:40 Marc-André Hamelin Etude No. 8 in B flat minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:07:00 00:01:54 Charles Gounod Faust: Le veau d'or

Dresden State Orchestra Sebastian Weigle René Pape, bass; Dresden State Opera Chorus DeutGram 4776408

16:12:00 00:14:55 Antonín Dvorák The Noonday Witch Op 108

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

16:30:00 00:05:38 John Williams Dracula: Night Journeys

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

16:38:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

16:41:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

16:52:00 00:03:26 Anatoly Liadov Baba-Yaga Op 56

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

16:56:00 00:02:51 Franz Liszt Two Concert Etudes: Gnomenreigen

Murray Perahia, piano Sony 63380

17:05:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

17:26:00 00:08:16 Sir Malcolm Arnold Overture 'Tam O'Shanter' Op 51

Vernon Handley Royal Philharmonic Conifer 16847

17:40:00 00:04:20 Franz Schubert Erlkönig

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:46:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26

Shannon Lee, violin Telarc 80695

17:52:00 00:03:21 Jerry Goldsmith The Omen: Main Title

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

17:56:00 00:02:33 Charles Gounod Faust: Mephistopheles' Serenade 'Vous qui faites l'endormie'

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:50 César Franck Le Chasseur maudit

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80247

18:25:00 00:10:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

18:38:00 00:02:32 Charles Ives Hallowe'en

Montreal Symphony Kent Nagano Members of Decca 4830396

18:42:00 00:10:36 Hamish MacCunn The Ship o' the Fiend Op 5

Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony BBC 392

18:56:00 00:03:18 Edvard Grieg Lyric Suite: March of the Trolls Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:05 Mily Balakirev Tamara

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

19:26:00 00:29:40 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

19:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:51 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

20:16:00 00:16:17 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

20:34:00 00:22:15 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Yefim Bronfman, piano

Peter Tchaikovsky: Polonaise from Eugene Onegin

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g-minor, Op. 16

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in e-minor, Op. 27

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:10:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:19:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:25:00 00:05:26 Maurice Ravel Le gibet from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:33:00 00:06:46 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

23:39:00 00:14:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

23:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

23:56:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277