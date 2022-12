Program Guide 10-26-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

00:26:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

01:01:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

01:54:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

02:12:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

02:38:00 00:29:37 Franz Schubert Piano Sonata No. 19 in C minor Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:10:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

03:50:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

04:54:00 00:27:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

05:23:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat Concerto Cologne Teldec 98420

05:43:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

05:50:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:15:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:22:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:30:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:40:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

06:48:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:52:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:04:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

07:13:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

07:17:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:25:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

07:30:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

07:40:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

07:51:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

07:55:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

08:07:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:15:00 00:08:42 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

08:28:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

08:40:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:45:00 00:05:17 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Sarabande & Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:51:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte David Russell, guitar Telarc 80584

08:55:00 00:04:04 Alexandre Desplat Coco Before Chanel Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

09:05:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

09:25:00 00:07:13 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

09:35:00 00:05:43 Niccolò Jommelli Periodical Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

09:45:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX Alan Feinberg, piano Steinway 30019

09:54:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:39 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:03:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

10:10:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

10:25:00 00:04:24 Robert Casadesus Toccata Op 40 Marina Lomazov, piano Lomazov 100

10:31:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

10:37:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

10:45:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:51:00 00:28:11 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

11:22:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:32:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

11:43:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:55:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

12:06:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

12:17:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:26:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

12:32:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:37:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

12:43:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

12:57:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

13:54:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:32 Carlos Gardel Por una cabeza European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:02:00 00:03:41 Mario Castelnuovo-Tedesco Platero and I: Melancolia Christopher Parkening, guitar EMI 54853

14:08:00 00:14:24 Moritz Moszkowski Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

14:25:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:44:00 00:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 16 in C major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80242

14:58:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

15:01:00 00:16:49 Christoph Willibald Gluck Orfée et Eurydice: Ballet General Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

15:20:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

15:33:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:40:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major Yundi, piano DeutGram 6090

15:47:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade' Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

15:58:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell;

COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Elgar Gets Short-Changed

16:07:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

16:13:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

16:27:00 00:05:42 Elmer Bernstein The Babe: The Hero Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:35:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

16:52:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

16:56:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet & Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

17:05:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

17:13:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

17:27:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

17:40:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus 'Gird on Thy Sword' Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

17:47:00 00:02:28 George Frideric Handel Siciliana from Oboe Concerto No. 1 English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

17:52:00 00:02:44 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

17:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach from Verdehr Trio Crystal 745

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

18:26:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

18:33:00 00:02:45 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:38:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

18:55:00 00:02:53 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

19:20:00 00:36:20 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

19:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory -

Elysian Trio with Lembi Veskimets, viola (recorded September 18, 2016)

Franz Joseph Haydn: Piano Trio No. 44 in E

Aaron Copland: Vitebsk, Study on a Jewish Theme

Gabriel Fauré: Piano Quartet No. 1 in c Op 15

Artists: Julian Ross, violin; Merry Peckham, cello; Robert Mayerovitch, piano; with faculty guest Lembi Veskimets, viola

21:22:00 00:36:35 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by mezzo-soprano Florence Quivar. EMI 49885

Hall Johnson, arr: Ride on, King Jesus

James Miller, arr: I am searching for a city

Margaret Bondo, arr: Give me Jesus

Margaret Bondo, arr: He's got the whole world

Hall Johnson, arr: Honor, honor

Hall Johnson, arr: I lean, booked

Leonard De Paul, arr: In bright mansions above

Edwin Burton, arr: On my journey

Roland Hayes, arr: Roven above de mountain

Roland Hayes, arr: Lite, boy

Roland Hayes, arr: Plenty good room

Hall Johnson, arr: I'm gonna tell God all my troubles

Hall Johnson, arr: Hold on

William Grant Still, arr: Here is one

Hall Johnson, arr: His name so sweet

R.N. Dett, arr: Ride on, Jesus

22:57:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:37 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10 Quartetto Italiano Philips 4788977

23:10:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:17:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande Joshua Smith, flute Delos 3402

23:21:00 00:13:25 Domenico Scarlatti Sonata in E minor Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:36:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

23:41:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:55:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:58:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730