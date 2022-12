Program Guide 10-18-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

00:28:00 00:18:19 César Franck Prelude, Chorale and Fugue

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

00:46:00 00:26:50 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 3 in E flat major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

01:15:00 00:34:38 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin; Antonio Meneses, cello DeutGram 4795448

01:52:00 01:13:39 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

03:08:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:47:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

04:14:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

04:38:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

05:19:00 00:15:36 Erik Satie Parade

David Porcelijn BBC Symphony Orchestra BBC 293

05:37:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

05:45:00 00:04:55 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

05:51:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:15:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

06:25:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:27:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

06:31:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

06:40:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:45:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhattan's Daughter'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

07:10:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:20:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:28:00 00:08:22 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

07:28:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

07:40:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

07:52:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

07:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

08:25:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:30:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

08:33:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from school are we

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

08:40:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

08:47:00 00:02:19 Ralph Vaughan Williams Linden Lea

Brian Kay Huddersfield Choral Society Chandos 2419

08:51:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

08:55:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:27:00 00:04:53 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

Joyce DiDonato, mezzo-soprano; Antonio Pappano, piano Erato 551696

09:35:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

09:55:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

10:05:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

10:09:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

10:24:00 00:04:58 Brandon Ridenour Lament

Canadian Brass Steinway 30008

10:31:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:39:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:46:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

10:53:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:22:00 00:06:33 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 5 in F minor Op 35

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

11:31:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

11:40:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

11:53:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

12:07:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:17:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête polonaise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

12:31:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

12:43:00 00:14:56 Michael Torke Ash

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

13:44:00 00:15:57 George Gershwin Rhapsody in Blue

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Decca 417326

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

14:05:00 00:04:20 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

14:12:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

14:21:00 00:17:44 Franz Liszt Venezia e Napoli

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

14:41:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Cellos in G minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

14:53:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:01:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

15:24:00 00:05:09 Jan Václav Vorísek Impromptu No. 3 in D Op 7

Artur Pizarro, piano Collins 14582

15:31:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

15:39:00 00:05:46 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

15:48:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:05:47 Herbert L. Clarke The Debutante

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

16:08:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:12:00 00:13:56 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 2: Chaconne

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

16:29:00 00:02:53 Frederick Hollander Sabrina: Main Title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:32:00 00:01:43 Franz Waxman To Have and Have Not: Main title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:34:00 00:02:37 Victor Young The Left Hand of God: Love Theme

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:41:00 00:08:33 John Taverner Dum transisset

Stile Antico Harm Mundi 807555

16:52:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

16:57:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners

Joshua Rifkin, piano EMI 64668

17:12:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:29:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:40:00 00:04:28 Sammy Fain I'll Be Seeing You

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:46:00 00:03:19 Richard Rodgers Lover

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:52:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:57:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

18:31:00 00:03:36 Sergei Prokofiev

Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

18:37:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:43:00 00:08:54 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

18:55:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:21:00 00:34:38 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin; Antonio Meneses, cello DeutGram 4795448

19:58:00 00:01:14 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:22:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

20:38:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Riccardo Muti conductor; Rosa Feola, soprano

Peter Tchaikovsky: The Tempest

Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture

Gustav Mahler: Symphony No. 4 in G

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:07:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

23:21:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:28:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:37:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:44:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:56:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:56:00 00:03:25 Vladimir Odoyevsky Lullaby

Lera Auerbach, piano Bis 1502