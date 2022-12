Program Guide 10/14/2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

00:30:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

01:10:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

01:30:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

02:07:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

02:37:00 00:44:04 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15 Boston Symphony Orchestra Charles Munch Gary Graffman, piano RCA 300350

03:23:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

04:05:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream Incidental Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator; Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

04:51:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

05:21:00 00:16:00 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:39:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

05:51:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerbe

06:07:00 00:06:13 Eric Whitacre Sleep, My Child Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

06:15:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:25:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

06:30:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:40:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

06:45:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yundi, piano DeutGram 6090

06:50:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

06:55:00 00:03:17 Henry Fillmore March 'King Karl King' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25 Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

07:10:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

07:20:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:25:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

07:30:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

07:40:00 00:03:56 Cole Porter Let's Do It Joseph Jennings Chanticleer Chantcleer 8807

07:45:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag William Appling, piano Albany 1163

07:55:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

08:15:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:25:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

08:30:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:44:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

08:55:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:08:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:41:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

09:48:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Piers Lane, piano Hyperion 67344

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

10:04:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:08:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

10:22:00 00:04:54 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Gary Graffman, piano RCA 300350

10:30:00 00:05:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 11 in A minor Gary Graffman, piano RCA 300350

10:39:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

10:51:00 00:27:53 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

11:21:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

11:33:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

11:44:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

11:58:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

12:06:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:16:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:25:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:33:00 00:01:42 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Clown Dance Op 61 Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

12:39:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:45:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:58:00 00:02:08 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

THE BIG WORK AT ONE

13:43:00 00:12:27 Robert Schumann Introduction & Concert Allegro in D minor Op 134 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

14:04:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

14:10:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

14:47:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32 Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:59:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor Concerto Cologne Teldec 98420

15:18:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

15:31:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

15:37:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

15:46:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

15:56:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

15:59:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech:

16:06:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:13:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

16:30:00 00:05:33 Edward Ward Phantom of the Opera: Piano Concerto Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

16:37:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:43:00 00:06:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 1 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:51:00 00:06:15 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 2 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

17:03:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7 Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

17:11:00 00:07:25 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 3 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

17:22:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

17:37:00 00:07:44 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 4 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

17:47:00 00:01:13 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:49:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

17:54:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:59:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

18:26:00 00:06:20 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:35:00 00:01:45 Dominick Argento Valse triste Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 91

18:38:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:55:00 00:04:35 Edward MacDowell Suite No. 1: Forest Spirits Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens' Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

20:12:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

20:19:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

20:58:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Debussy & Franck

Claude Debussy: Petite Suite for Piano, Four Hands (1886-89) Alessio Bax, Wu Han, piano

César Franck: Piano Quintet in f (1879) Wu Qian, piano; Cho-Liang Lin, Paul Huang, violins; Matthew Lipman, viola; Sophie Shao, cello

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:08:00 00:09:58 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

23:21:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot & Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:26:00 00:04:56 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Gary Graffman, piano RCA 300350

23:30:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

23:39:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:44:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:55:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

23:56:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448