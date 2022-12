Program Guide 10-11-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

00:39:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

01:11:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

01:49:00 00:45:50 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

02:37:00 00:30:26 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin; Matthew Lipman, viola Avie 2317

03:09:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

03:40:00 00:37:34 Sergei Prokofiev Symphony No. 6 in E flat minor Op 111

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:20:00 00:25:42 Felix Mendelssohn Cello Sonata No. 2 in D major Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

04:48:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 48231

05:24:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

05:40:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

05:49:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:15:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

06:30:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:30:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

06:40:00 00:09:54 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57

Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

06:50:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite'

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

06:55:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

07:10:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

07:20:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

07:25:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:30:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie'

Guildhall Strings RCA 61275

07:40:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

07:50:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:55:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles 'If you want to know who we are'

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:56:00 00:03:37 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

08:15:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

08:20:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:30:00 00:04:38 George Gershwin Oh, Kay!: Someone to Watch Over Me

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:40:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:51:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

08:55:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

09:05:00 00:13:14 Antonín Dvorák Romantic Pieces Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

09:19:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

09:28:00 00:04:06 Randy Newman A Bug's Life: The Time of Your Life

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

09:35:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:55:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

09:58:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

10:04:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of the Caipira

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

10:10:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:24:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:31:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:38:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

New London Consort l'Oiseau 4759101

10:43:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

10:51:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

11:23:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

11:33:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

11:45:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

11:56:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

12:07:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:16:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:25:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

12:32:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:38:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

12:45:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:55:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

13:42:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:03:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop

Vienna Ensemble Sony 47187

14:07:00 00:16:28 Franz Liszt Symphonic Poem No. 6 "Mazeppa"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 336

14:25:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

14:39:00 00:02:12 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro appassionato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

14:53:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

15:01:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

15:20:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:32:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:39:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

15:46:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

15:55:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

16:07:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

16:12:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes

Leonard Slatkin St. Louis Symphony EMI 63905

16:27:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant'Anna

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:34:00 00:04:28 Dave Brubeck Fujiyama

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

16:41:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

16:52:00 00:03:01 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

16:56:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

17:05:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

17:13:00 00:09:37 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

17:25:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

17:40:00 00:05:15 Robert Schumann Theme & Variations from Violin Sonata #2 Op 121

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

17:47:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:52:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

17:56:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:31:00 00:04:28 Robert Schumann Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

18:38:00 00:02:21 Antonín Dvorák Romantic Pieces: Allegro maestoso Op 75

Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

18:42:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

18:55:00 00:04:07 Traditional Hector the Hero

Caroline Goulding, violin; Janine Randall, piano Telarc 80744

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

19:15:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

19:57:00 00:02:13 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: In My Homeland Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:25:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony

Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

20:32:00 00:24:31 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:57:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

Arnold Schoenberg: Kol Nidre--Alberto Mizrahi, narrator; Chicago Symphony Chorus

Dmitri Shostakovich: Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti--Ildar Abdrazakov, bass

Mason Bates: Anthology of Fantastic Zoology

Hector Berlioz: Fantasy on Shakespeare’s ‘The Tempest’ from Lélio—Chicago Symphony Chorus

22:57:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song 'Der Müller und der Bach'

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:08:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:17:00 00:06:07 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:23:00 00:12:32 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

23:38:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach

Largo from Cello Concerto in A major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:45:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:56:00 00:03:49 Eugène Ysaÿe Rêve d'enfant Op 14

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6

Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835